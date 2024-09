Tavarajal tulid Eesti meistriteks Timo Sild ja Margret Zimmermann

Naiste põhiklassis kujunes võistlus medalitele 11,3 km pikkusel rajal väga tasavägiseks. Koondise esinumbri Evely Kaasiku puudumisel olid teistest selgelt üle Margret Zimmermann (OK Kape), Eleri Hirv ja Kerstin Uiboupin (mõlemad OK Võru).

Võitjana väljus sellest võistlusest Margret Zimmermann, kes teenis kaheaastase vahe järel oma teise Eesti meistrikulla tavarajal ajaga 1:41.01. Eleri Hirv kaotas talle 1.21 ja Kerstin Uiboupin 1.42.

"Nii mina kui ka minu peamised konkurendid tegid oma suurimad vead kohe raja alguses. Minu suurim viga tuli kohe esimese punktiga ja pärast seda võtsin asja palju rahulikumalt," lausus Zimmermann.

"Lühikeste etappidega rajaosas, kus metsa läbitavus ja nähtavus olid vähesed, võtsin tempo maha ning olin eriti ettevaatlik. Nii õnnestus edaspidi suuremaid vigu vältida. Rada oli meil täna väga pikk ja väsitas lõpuks väga ära, aga seda suurem on rõõm võidu ja kuldmedali üle."

Meeste põhiklassis kujunes võistlus kirkamatele medalitele ühekülgsemaks. Ainsate kullapretendentidena tõusid juba raja alguses esile vennad Timo ja Lauri Sild (OK Võru), kes on valitsenud tavaraja Eesti meistrivõistlusi aastast 2011, millest alates on nad loovutanud vaid kaks kuldmedalit Sander Vaherile (OK Põlva Kobras) aastatel 2017 ja 2019.

Vennad Sillad startisid kuueminutilise vahega ja nende vaheaegade erinevus kontrollpunktides püsis stabiilselt alla minuti. Raja avakilomeetritel saavutatud pooleminutilist edu õnnestus tiitlikaitsjast vanemal vennal Timo Sillal hoida lõpuni ning oma seitsmenda kulla tavarajala võitis ta ajaga 1:29.30.

Noorem vend Lauri, kelle kaukas on varasemast viis tavaraja kulda, teenis 26-sekundilise kaotusega hõbeda. Pronksi pälvis augustis Euroopa meistrivõistlustel haigestunud ja sellest veel mitte täielikult taastunud Kenny Kivikas (OK Ilves), kes kaotas võitjale 6.17.

Lauri Sild, Timo Sild ja Kenny Kivikas Autor/allikas: Sixten Sild

"Nädal aega tagasi jooksin tavarada Soome meistrivõistlustel, kus kukkusin ja lõin reielihase tugevasti vastu kivi, nii et lihases tekkis verevalum, mille tõttu pidin võistluse katkestama," ütles võitja.

"Veel esmaspäeval ei olnud kindel, kas jalg taastub piisavalt kiiresti, et täna konkurentsivõimeline olla. Õnneks oli taastumine suhteliselt kiire ja täna ei seganud see vigastus enam väga oluliselt."

"Maastik ja rada olid huvitavad ja panid kõik orienteerumisoskused proovile," jätkas Timo Sild. "Raja lõpukolmandikul juhtub Eesti tavaraja meistrivõistlustel ikka see, et tekib tugev väsimus, aga siis aitab kui mõtled sellele, et sama probleem on ka konkurentidel."

Võistluste toimumispaik ehk Küti mets kogus laiemat tuntust 2015. aastal, kui kartograafid avastasdi, et seni Sakala kõrgustiku ja Viljandi maakonna kõrgeimaks tipuks peetud Rutu mägi oma 145 meetriga merepinnast jääb pea kahe meetriga alla Küti metsas asuvale Härjassaare mäele.

Orienteerujate poolt viimati 22 aastat tagasi kasutatud maastik oli Eesti tavaraja meistrivõistlusteks uuesti kaardistatud noorema põlvkonna kaardistaja Uku-Laur Tali poolt. Maastik pakkus vahelduva kõrguste vahega mitmekesiseid pinnavorme ning väga erineva läbitavusega metsa, raiesmikke ja noorendikke.

Võistlejaid kogunes Uue-Tedre talu maadele üle 430.