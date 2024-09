TalTechiga liitunud Post: tahaks võtta medali, väiksemaid eesmärke pole

Eelmisel hooajal Eesti meistriliigas veerandfinaaliga piirdunud TalTechi korvpallimeeskond asub uuele hooajale vastu huvitavate täiendustega. Varem Pärnu Sadamat esindanud, kuid algavast hooajast TalTechi ridadesse kuuluv Siim-Markus Post loodab oma kogemustega kaaslasi inspireerida ja püsida hooaja vältel stabiilne.

"Ma arvan, et ma olen juba piisavalt kaua siin liigas mänginud, et kindlasti toon kogemust ja kindlasti minu ülesanne on teisi mehi paremaks teha. Nii öelda panna see mängumootor käima ja leida teistele head vabad kohad," sõnas Post.

"Enda eesmärk on stabiilset hooaega püüda teha ja terve püsida, meeskonnana kindlasti tahaks võtta medali. Ega siin polegi väiksemaid eesmärke," lisas tagamees.

Karjääri jooksul mitmeid välismaiseid ja koduseid klubisid esindanud 33-aastane Kristjan Kitsing otsustas Taltechiga liituda õpingute tõttu. Tiimi koostöö osas näeb ta arenguruumi. "Ikkagi andis tõuke see, et alustasin magistriõpinguid siin, see oli selline loogiline samm. Saab ühendada sportlaskarjääri ja õppimiskarjääri, siin on seda hea teha," sõnas ääremängija.

"Olen sisse elanud, aga koostöö veel vajab lihvimist. Ma olen siin paar nädalat alles olnud ja Post on siin alles nädala olnud. Eks me päev korraga vaatame ja üritame lihvida seda koosmängu," lisas Kitsing.

Eesti-Läti korvpalli ühisliiga algab septembri teises pooles.