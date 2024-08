Fännidega kakelnud Uruguay võtmemehed said mitmemängulise võistluskeelu

Suvisel Ameerika maailmajao jalgpalli suurturniiril Copa America fännidega kakelnud Uruguay koondise ja Liverpooli ründajale Darwin Nunezele määrati viie rahvusvahelise mängu pikkune võistluskeeld, karistusi said teisedki koondise võtmemängijad.

Uruguay kaotas juuli teisel nädalal toimunud poolfinaalis Colombiale 0:1, pärast lõpuvilet ronisid mitmed mängijad eesotsas Nuneze ja Barcelona kaitsja Ronald Araujoga tribüünile, kus nad jagasid Colombia särke kandnud inimestele rusikahoope.

"Meie perekonnad on tribüünil ja neid rünnati. See on katastroof, politseid ei ole kuskil ja pidime oma perekondi kaitsma," rääkis Uruguay kapten Jose Maria Gimenez mängujärgses intervjuus.

Lõuna-Ameerika jalgpalli katusorganisatsioon CONMEBOL teatas kolmapäeval, et Nunez peab vahele jätma Uruguay koondise järgmised viis mängu; Rodrigo Bentancur sai nelja-, Ronald Araujo, Gimenez ja Mathias Olivera kolmemängulise võistluskeelu.

Uruguay alaliidule määrati ka 20 000 dollari suurune trahv, rahatrahv määrati 11 mängijale, kellest Nunez peab oma taskust maksma samuti 20 000.

Võistluskeelud kehtivad Uruguay järgmistes MM-valiksarja kohtumistes: septembris mängib koondis Paraguay ja Venezuelaga, oktoobris Peruu ja Ecuadoriga ning novembris Colombia ja Brasiiliaga. Uruguay on kuue vooru järel praegu 13 punktiga Argentina järel teisel kohal, neile järgnevadki tabelis Colombia, Venezuela ja Ecuador. Peruu on viimasel kohal.