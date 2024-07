James aitas Colombia finaali, Uruguay mängijad kaklesid fännidega

Kümne aasta eest MM-il maailma huviorbiiti kerkinud James Rodriguez jätkas oma hiilgavat Copa Americat resultatiivse sööduga, kui tema 39. minuti nurgalöögi lükkas 70 000 pealtvaataja ees Uruguay võrku Jefferson Lerma. James on sel Copa Americal andnud juba kuus väravasöötu, viimase lõuna-ameeriklasena sai sellega suurturniiril hakkama Pele 1970. aasta MM-il.

Veidi enne avapoolaja lõppu sai Colombia kaitsja Daniel Munoz teise kollase kaardi ning pidi väljakult lahkuma, aga Uruguay oli ka kümne mehe vastu raskustes ja Camilo Vargas ei pidanud ühtegi tõrjet tegema 68. minutini. Häid võimalusi raiskas Darwin Nunez, Uruguay kõigi aegade edukaim väravakütt Luis Suarez tabas 71. minutil posti ning päris mängu lõpus oli häid võimalusi ka Colombia vahetusmehel Mateus Uribel.

1:0 võiduga pääses Colombia kolmandat korda Copa America finaali, viimati mängisid - ja võitsid - nad finaali võõrustajatena aastal 2001. Seekordses kullamängus tuleb vastamisi minna valitseva maailmameistri Argentinaga. Colombia on oma viimasest 13 mängust võitnud 12, sealjuures on alistatud nii Hispaania kui Brasiilia. Eelmisele MM-ile Colombia ei pääsenud, aga koondise viimane kaotus jääb juba 2022. aasta veebruari algusesse, kui hilisematele maailmameistritele Argentinale kaotati 0:1.

"Individuaalset talenti hinnates oleksime pidanud selle mängu võitma. Vastutan isiklikult selle eest, et me ei saavutanud soovitud tulemust, kuigi meil on mängijad, kelle võimuses on olla paremad kui nende tänased vastased," rääkis Uruguay peatreener Marcelo Bielsa pärast kaotust.

Pärast lõpuvilet sõnelesid mängijad esmalt keskväljakul omakeskis, aga seejärel ronisid mitmed Uruguay mängijad eesotsas Darwin Nuneze ja Ronald Araujoga tribüünile, kus nad jagasid Colombia särke kandnud inimestele rusikahoope, enne kui turvapersonal viimaks vahele astus. Intsident pani inimesi sotsiaalmeedias meenutama hetki 2004. aasta NBA kohtumisest Detroit Pistonsi ja Indiana Pacersi vahel, kui "Malice at the Palace" hüüdnime kandva juhtumi raames jooksis tribüünile omakohut jagama Ron Artest.

This footage shows a bit clearer what happened between Darwin Nuñez and the Colombian fans. pic.twitter.com/AHKjDGIj42 — Uruguay Football ENG (@UruguayFootENG) July 11, 2024

"Laske mul kiirelt midagi öelda, enne kui mikrofon välja lülitatakse, aga see on täielik katastroof," sõnas Uruguay kapten Jose Maria Gimenez mängujärgses intervjuus. "Palun ettevaatust, meie perekonnad on tribüünil ja neid rünnati. See on katastroof, politseid pole ja pidime oma perekondi kaitsma."

Ladina-Ameerika meedia sõnul visati Colombia fännisektorist tribüünil istunud Uruguay mängijate perekondade suunas mängu lõpus erinevaid esemeid, teiste seas pudeleid ja õlletopse.