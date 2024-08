Ironman Tallinna ujumine viidi Harku järvest Stroomi randa

Sel nädalavahetusel toimuv IRONMAN Tallinna triatlonifestival toob kohale ligi 4700 osalejat 74 riigist. Teiste hulgas tulevad ennast proovile panema ka Eesti parimad triatleedid ning IRONMAN PRO sarja paremik. Pühapäevane IRONMAN 70.3 võistlus kuulub ka Euroopa, Eesti, Soome, Läti ja Leedu meistrivõistluste arvestusse.

Ujumine toimub esialgu välja kuulutatud Harku Järve asemel meres, Stroomi rannas.

Otsus on tulnud koostöös Terviseameti ning Tartu Ülikooli mereinstituudiga, kes on IRONMAN Tallinna tiimiga analüüsinud ning arutanud Harku järve veekvaliteeti ning alternatiivseid võimalusi.

Hommikul kell 10 oli veetemperatuur meres 19,9 kraadi. Ujumine toimub liivapõhjaga selges merevees, kus põhi on kogu aeg nähtav, keskmine sügavus on 2-2,5m. Asukoht on lahesopis ehk lainetus on minimaalne ning meri üldjuhul rahulik. Korraldajad edastavad osalejatele uuendatud rajakaardid ja muu info esimesel võimalusel. Ujumiskoha muudatus võistluste ajakava ei mõjuta.

IRONMAN Tallinna triatlonifestivali ajakava:

Reede, 23. august 2024

Kell 17.00 Rocca al Mare IRONKIDS lastejooksud - Asukoht: Rocca al Mare keskus

Laupäev, 24. august 2024

Kell 6.45 IRONMAN Tallinna start - Stroomi rand

Kell 15.00 IRONMAN Tallinna oodatav esimene lõpetaja - Asukoht: Rocca al Mare keskus

Pühapäev, 25. august 2024

Kell 9.00 IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistluse PRO start - Asukoht: Stroomi rand

Kell 10.30 IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistluse - vanusegrupi võistlejad - Asukoht: Stroomi rand

Kell 10.58 IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistluse start - võistkonnad - Asukoht: Stroomi rand

Kell 12.30 IRONMAN 70.3 Tallinna esimene meessportlane finišis - Asukoht: Rocca al Mare keskuse ees

Kell 13.00 IRONMAN 70.3 Tallinna esimene naissportlane finišis Asukoht: Rocca al Mare keskuse ees

Kell 13.15 Lillestseremoonia Asukoht: Rocca al Mare keskuse ees

Kell 14.14 IRONMAN Tallinna autasustamine ja MM pääsmete lunastamine - Unibet Arena

Kell 19.30 IRONMAN 70.3 Tallinna distantsi Eesti, Läti ja Leedu meistrivõistluste autasustamine - Unibet Arena

Kell 20 IRONMAN 70.3 Euroopa Meistrivõistluste autasustamine - Unibet Arena

24. augustil toimuv IRONMAN Tallinn võistlus algab 3,8-kilomeetrise ujumisdistantsiga Stroomi rannast, jätkub 180-kilomeetrise rattadistantsiga, mis viib osalejad pealinnast välja ümbruskonna asulatesse ja lõpeb 42,2-kilomeetrise jooksumaratoniga, mis koosneb neljast ringist Rocca al Mare keskuse ja Stroomi ranna ümbruses.

IRONMAN Tallinna distanstil toimuvad ka Soome meistrivõistlused täispikas triatlonis. 25. augustil toimub IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistlused võistlus, kus osalejad läbivad poole lühema distantsi. IRONMAN 70.3 Tallinn on ühtlasi ka triatloni Euroopa, Eesti, Läti ja Leedu meistrivõistluste distants. Võistluse finiš on Rocca al Mare keskuse ees.