Henry Räppo: ettevalmistus on olnud suhteliselt ideaalne

Sel nädalavahetusel võtavad Tallinna üle maailma tippu kuuluvad triatleedid, kes on kohale tulnud Ironman Tallinn võistluseks, mille raames toimub ka poolpika distantsi Euroopa meistrivõistlused. Eesti triatleet Henry Räppo ütles, et on võistluseks valmis, sest ettevalmistus on ideaalselt kulgenud.

Pärast kahvatut hooaja algust on Räppo teinud tublisti tööd ning suvine ettevalmistusperiood on tema sõnul ideaalselt kulgenud. "Kuu aega tagasi tegin testvõistluse, kus läks ka kõik väga hästi - lõpetasin maailmameister Gustav Ideni järel napilt," ütles Räppo ERR-ile.

"Võib öelda küll, et kõik on hästi läinud ettevalmistuse poolelt. Küll on tehnikaga alt läinud, kolmapäeval läks rattaraam puruks ja pidin sellega tegelema, aga nüüd on korras," lisas ta.

Kui esialgu plaaniti ujumisdistants pidada Harku järves, siis veekvaliteedi tõttu koliti hoopis Stroomi randa. Räppo ütles, et Eesti võistlusrada ning ujumisvesi on kiired, samuti saab loota kodupubliku toe peale. "Mul endal tulevad pere ja sõbrad kõik kaasa elama, loodetavasti annab see meile eelise," sõnas ta.

Meeste arvestuses on konkurents väga tihe, sest paljud olümpiasportlased on pärast Pariisist naasmist keskendunud pikemale distantsile. Räppo ütles, et endale otsest eesmärki ei sea, kuid oma tuleb ära võtta.

"Ütleks, et kui teen enda ära, siis tuleb ka hea tulemus. Seda näitas ka nelja nädala tagune võistlus. Kui samasuguse võistluse suudan kokku panna, on kõik võimalik," sõnas ta.

24. augustil toimuv IRONMAN Tallinn on täispikk triatlon ehk võistlejad läbivad 3,8-kilomeetrise ujumisdistantsi, siis 180-kilomeetrise rattadistantsi ning võistlus lõpeb maratonijooksuga ehk 42,2-kilomeetrise ringiga. Pühapäeval peetakse IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistlused, kus osalejad läbivad poole lühema distantsi.