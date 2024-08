Kaidi Kivioja: Ironman Tallinn on minu olümpia

Eesti triatleet Kaidi Kivioja on Ironman Tallinna eel heas vormis ning ütles ERR-ile, et võttis hooaja eel koduse suurvõistluse oma põhiliseks eesmärgiks.

Kahel olümpial võistelnud Kivioja ütles ERR-ile, et nägi Ironman Tallinnat juba aasta alguses oma hooaja tähtsaima võistlusena. "Väga hea meel kodus võistelda alati, alati natuke eriline tunne. Suvi on möödunud üsna tihedalt, hooaeg algas juba märtsikuus, aga ma olen terve hooaja mõelnud, et see võistlus siin Tallinnas on minu hooaja tippvõistlus," ütles ta.

"Treenin samas treeninggrupis, kus üheksa sportlast, kes võistlesid Pariisi olümpial," lisas Kivioja. "Mõtlesin enda jaoks, et see võistlus on minu olümpia."

Kivioja veetis seitse nädalat mäestikulaagris ning on koduse võistluse eel heas vormis. Pühapäevasel IRONMAN 70.3 distantsil ennustatud 25-kraadine temperatuur Kivioja ei häiri.

"Ma olen huvitav eestlane, mulle see kuum väga sobib. Hooaja alguses Miamis ja Singapuris väga kuumades tingimustes läks väga hästi. Tegelikult kogu oma karjääri jooksul kõik kuumad ja niisked tingimused on mulle väga hästi sobinud. Seda ma ei karda, see on mulle isegi eelis," sõnas ta.

Kivioja ütles, et kuigi Tallinnasse tulnud võistlejate seas pole päris maailma tippe, on üldine tase kõrgem kui tavaliselt. "Väga palju selliseid naisi, kellega olen enne võistelnud. Kes on mind võitnud, aga keda mina olen ka võitnud. Väga raske on välja tuua, kindlaid liidreid võib-olla oskab, aga üldiselt on tugev konkurents. Väga tahaksin olla konkurentsivõimeline ja poodiumi nimel võidelda," rääkis triatleet.

Suurt eesmärki Kivioja endale püstitada ei taha, aga tippsooritus võiks ikkagi viia tipptulemuseni. "Ikkagi protsessipõhised eesmärgid - sooritada enda võimetele vastav ujumine, ratas ja jooks, et tulemus oleks vastav. Ma ei taha starti minna mõttega, et poodium või TOP-10, see ei ole eesmärk omaette," ütles Kivioja.

24. augustil toimuv IRONMAN Tallinn on täispikk triatlon ehk võistlejad läbivad 3,8-kilomeetrise ujumisdistantsi, siis 180-kilomeetrise rattadistantsi ning võistlus lõpeb maratonijooksuga ehk 42,2-kilomeetrise ringiga. Pühapäeval peetakse IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistlused, kus osalejad läbivad poole lühema distantsi.

Esmalt taheti võistluse ujumisdistantsid pidada Harku järves, kuid veekvaliteedi tõttu koliti Stroomi randa.