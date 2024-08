Valge Daami maleturniiril juhivad avapäeva järel Ehlvest, Narva ja Volodin

Haapsalu piiskopilinnuse iidsete müüride vahel peetaval Valge Daami turniiril mängib 32 maletajat Eestist ja välisriikidest. Turniiri eestvedaja Urmas Randma on malesõpradele tuntud ka Pühajärve turniiri ja Saaremaa malefestivali korraldajana.

Randma sõnul innustab teda tagant soov tutvustada Eesti kogukondi laiemale publikule. "Kuidagi olen saanud oma toimetustega male-maailmas väga head sidemed ja jala nagu ukse vahele. Kasutan nüüd seda positsiooni ära, et neid erinevaid kogukondi, kus ma seda korraldan, hästi korraldatud maleturniiril neid kogukondi tutvustada ja üldiselt kogu eesti malet ja Eestit," ütles Randma ERR-ile.

Kokku osaleb Valge Daami maleturniiril kaheksa suurmeistrit, kelle seas on näiteks Aleksandr Volodin, Jaan Ehlvest, Ottomar Ladva ja naiste suurmeister Mai Narva. Mängitakse FIDE kiirmale reeglite järgi kaheksa vooru Šveitsi süsteemis.

"Esiteks ma tean korraldajat, Urmas Randmad, kes korraldab väga häid turniire ja ühtlasi on siin ka väga head tugevad mängijad suurmeistrid nagu Arturs Neiksans ja Tomi Nyback, muidugi Jaan Ehlvest ja ühtlasi mulle meeldib ka Haapsalu. See on ilus linn," sõnas rahvusvaheline meister ja naiste suurmeister Mai Narva.

Esmaspäeval mängitakse turniiri ülejäänud neli partiid, misjärel selgub ka võitja. Viiendas voorus kohtuvadki omavahel esikohta jagavad Ehlvest ja Narva, Volodini vastaseks on Haapsalu oma suurmeister Ottomar Ladva.