Du Plessis ei loovutanud Adesanyale tiitlivööd

Vastasseisu Lõuna-Aafrika Vabariigi võitleja du Plessise ning Nigeerias sündinud, kuid Uus-Meremaad esindava Adesanya vahel oodati juba kaua, sest du Plessis tõstis eelmisel aastal kära selle üle, et Adesanyat tähistati kui Aafrikast pärit meistrina. Du Plessis väitis, et Adesanya pole päris aafriklane, sest ta kolis 21-aastasena Uus-Meremaale, kus alustas ühtlasi ka oma edukat karjääri kikkpoksijana.

Adesanya sai UFC sarja keskkaalus meistriks juba 2019. aasta lõpus ning kaitses tiitlit viies matšis üle kolme aasta, kuid kaotas selle Alex Pereirale. Korduskohtumises oli aga Adesanya võidukas, kuid see valitsusaeg jäi lühikeseks, sest dünaamiline võitleja kaotas selle juba järgmises matšis Sean Stricklandile. Ka Strickland jäi tiitlita kohe pärast selle saamist, sest pidi tunnistama oma esimeses matšis just du Plessise paremust.

Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul sai Adesanya taas võimaluse vöö endale võita ning paistis pärast põnevat ja tasavägist matši neljandas raundis du Plessise vastu hoogu kogumas, kuid lõuna-aafriklane suutis Adesanyat vasakhaagiga tabada ning pikaajaline tšempion oli seejärel kandadel.

Du Plessis viis matši matile ning pani Adesanya tihedasse kägistusvõttesse ja endine meister oli sunnitud alistuma.

Suured vaenlased embasid pärast matši ning matsid sõjakirve. "Mul on kahju, kui paistis, et ma ei austanud fakti, et ta on Aafrikast," sõnas 30-aastane du Plessis pärast võitu. "See ei olnud kunagi mu eesmärk. Aafrika oleks täna igal juhul võitnud, aga Lõuna-Aafrika Vabariik jäi lõpuks peale. Mul oli au sellise legendiga puuri jagada, mul on tema vastu ainult austust."

Du Plessise jaoks oli see lausa kümnes järjestikune võit ning kaheksas UFC sarjas. Paistab aga et rahvusvaheline kaaklemine keskkaalus ei lõpe veel, sest eelmainitud Strickland tegi pärast matši ühismeediasse postituse, milles viitas du Plessisele kui hollandlasele. Sarja president Dana White kinnitas, et Strickland saab taaskord võimaluse tiitlivöö endale napsata.