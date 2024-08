Erm teiste eestlastega konkureerimisest: nende koos võistelda on puhas rõõm

Teivashüppaja Armand Duplantise püstitatud uue maailmarekordi valguses seletas Erm, miks tema ei võiks kuue meetri piiri ületada. "Teivashüppes on kuue meetri piirini väga raske jõuda, seal on väga palju tehnilisi nüansse ja mina ei jõua ainult teivashüppega tegeleda, aga seekord jäi minule saatuslikus see, et ma ei saanud lati kaugust õigel ajal paika," rääkis Johannes Erm.

Peale ebaõnnestunud teivashüpet eestlasel motivatsioon ära ei kadunud. "Motivatsioon mul otseselt ära ei kadunud. Tuju langes seal võistluse sees, sellist võimast tunnet enam ei olnud, et nüüd ma teen midagi suurt ära, aga ma suutsin pärast seda ennast korralikult kokku võtta. Odaviskes tegin oma ära ja 1500 meetri jooksus tegin isikliku rekordi ja see tegi kindlasti mul tuju paremaks," seletas Erm.

"Öeldakse, et kümnevõistlus on siis korda läinud, kui sa vähemalt ühe isikliku rekordi ära teed. Kõrgushüppe rekord 2.08 meetrit oli minu võistluse tipphetk. Kõigepealt tuli 2.05 rekord ja siis 2.08. Seda stabiilsust oli nii palju seekord ja kõrgushüpe oli puhas nauding minu jaoks," lisas eestlane.

Nii kaua, kui Erm püsis üldtabelis medalikonkurentsis, nii kaua lootis ta ka medalit. "Muidugi ma lootsin medalit, kui ma nägin, et ma pidevalt olen konkurentsis. Kui see teivashüppe tagasilöök tuli, siis ikkagi oli valus," ütles kümnevõistleja.

Kõik kümnevõistlejad saavad Ermi sõnul omavahel hästi läbi. "Mitte ainult eestlased vaid kõik kümnevõistlejad on omavahel kõvad sõbrad. Janeku ja Tilgaga oleme juba pikemat aega suhelnud ja käisime isegi koos ülikoolis, Janek küll töötas seal, aga treenisime koos. Nende koos võistelda on puhas rõõm," rääkis Erm.

Euroopa meistrivõistluste ja olümpiamängude vahe eestlase jaoks liiga väike ei olnud. "See seitse nädalat, mis oli kahe kümnevõistluse vahel, polnud üldse vähe. Kümnevõistlusest taastub tavaliselt kolme kuni nelja nädalaga korralikult ära. Kuna Euroopa meistrivõistlused on iga kahe aasta tagant ja olümpiamängud iga nelja, siis need satuvad tavaliselt ühele aastale," seletas Erm.

Hooaja lõpp on Johannes Ermil veel lahtine. "Hooaja lõpu osas ma veel otsustan, kas ma teen veel ühe võistluse Prantsusmaal või mitte. Mul on võimalus kümnevõistluse Challenge'i sari ära võita, mis tähendab, et järgmise aasta MM-ile võib peale saada neli Eesti sportlast ja lisaks tulevad sellega kaasa head auhinnarahad," ütles Johannes Erm.