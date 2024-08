Nabi: ei olnud piisavalt hea, et oleks saanud lisakäigu sisse panna

"Kuna ma kaotasin viimasel turniiril ma kaks olulist matši rumeenlasele ja valgevenelasele, siis me vaatasime natukene ka aseri varasemat maadlust. Esimesed mängud ei ole tal tavaliselt väga head olnud, siis arvasime, et on mõistlik kohe tööle hakata, mitte lihtsalt oodata," seletas Nabi taktika valikut.

Tagantjärele tarkusena oleks eestlane lähenenud teistpidi. "Ta oli väga heas seisus ning seisis ilusti ära ja ligidale ei saanud ning ära ta ei väsinud. Nüüd ma teeks muidugi vastupidi, et kohtunik annaks esimese punkti talle ja teise mulle, aga matš on juba tehtud ja teha pole midagi," lisas Nabi.

"Ta hoidis ennast kindlalt, üritasin küll, et saaksin talle käe vahele ja peaks tegema tagasi samme, mis muudaks ta asendi ohtlikuks, aga ta tõrjus kohe ära ning ei õnnestunud seda läbi murda" rääkis eestlane.

Vorm oli Nabil hea, kuid lisakägu tegemisest jäi natukene puudu. "Maadelda ma jõudsin, taseme poolest ma olin sama hea kui tema. Ma olen kindel, et kui oleks vastupidi olnud, siis ta ei oleks mind ka välja lükanud ja oleks mina võitnud selle matši 1:1, aga täna on seis nii. Ei olnud piisavalt hea, et oleks saanud lisakäigu sisse panna," seletas Nabi.

Nabi saab turniiri jätkata siis, kui aser jõuab finaali. "Järgmise matši võitu pean ma väga tõenäoliseks ja poolfinaali võitu pigem väikeseks. Samas tal vorm kehv ei ole ja no mine sa tea, alati on kõik võimalik. Ma väga loodan, et tal see õnnestub" ütles Heiki Nabi.

Nabi treeneri sõnul oli vastane oodatust parem. "Vastase taktikat täna lahti lammutada ei õnnestunud. Kui aser Euroopa meistrivõistlustel esimeses matšis oli natukene ligadi-logadi, siis siin oli ta ikkagi 100 protsenti oma plaanis kinni. Tasavägine matš oli, kahjuks jälle nii," kommenteeris Nabi treener Ivar Kotkas eestlase matši.

"Täna maadles ta selle välja, mis tal sees oli. Ei saa öelda, et ta oleks jätnud mingisuguse pooliku variandi," lisas Kotkas.