Nabi karjääri jätkamisest: sisemuses on võitlus, võtan endale mõtlemisaja

Avaringi matš Shariatiga lõppes seisuga 1:1, ent aktiivsem maadlus viis edasi Aserbaidžaani esindaja. Kuna Shariati kaotas poolfinaalis Mijan Lopez Nunezele, siis ei saanud Nabi võistlemist lohutusringis jätkata.

"Oleks tahtnud paremat tulemust. Võit või medal oleks olnud midagi muud, aga neid üks-üks matše oli ka teises tabelipooles väga palju. Nii-öelda sama tasemega mehed, kes üks-ühega said finaali ja mina ei olnud seal. Loomulikult tean, et olen tasemelt seal lähedal, aga kahjuks ei olnud minu päev ja ei läinud nii hästi. Pean sellega leppima," võttis Nabi oma kolmandad olümpiamängud ERR-iga rääkides kokku.

"Polegi muud, kui peab analüüsima, mis edasi ja kuidas edasi. Praegu on ka mingid kõlakad, et maadluses tehakse pärast olümpiat mingid reeglimuudatused. Kuidas, mis, seda ei tea. Võib-olla see 1:1 asi lõppeb ära. Eks näeme, aga täna on seis nii nagu on ja peab sellega edasi elama," ütles Nabi.

41-aastane Kuuba maadleja Lopez Nunez võitis Pariisist oma viienda olümpiakulla ja jättis seejärel ketsid matile, andes nii teada oma võimsa karjääri lõpetamisest. Sportlaskarjäärile tõmbas näiteks joone alla ka Shariati. "Mina veel ei jätnud ketse matile, praegu on mõtte- ja analüüsikoht. Lõpuks tuleb vaadata kogu edasisele peale, kas minna edasi ja kui minna edasi, siis kas see on nelja-aastane hüpe või ikka aasta kaupa hüpe. Natuke peab seda mõtlema," tõdes Nabi.

"Praegu ma ei tunne, et kohe oleks kõik. Eks natuke enda sees on selline kripeldus, kui tunned, et oled justkui lähedal, oled suutnud lähedal olla, kas siis niimoodi lõpetada. Enda sees on võitlus, praegu võtan veel endale analüüsi- ja plaanikoostamisaja, et kas on jaksu ja tahtmist, et veel spordis olla. Praegu ma loodan, et on," sõnas juunis 39. sünnipäeva tähistanud Nabi.

Londonis hõbeda ning neli aastat hiljem Rios viienda koha pälvinud Nabi pidi kolm aastat tagasi Tokyos toimunud olümpiamängud dopingukaristuse tõttu vahele jätma. Teekond Pariisi oli ülimalt käänuline.

"Ühest küljest on rahu sellest, et nagu ma olen öelnud, siis esimene eesmärk oli pärast kaheaastast pausi olümpiale saada," rääkis Nabi. "Teatavasti on see meie alal väga keeruline. See õnnestus ja see on üks väga hea võit minu jaoks. Kui juba siia saad, siis tahad muidugi rohkem - ei saanud küll väga palju rohkem, aga näed, et ei ole ka valgusaasta kaugusel. Muidu on hea meel, et õnnestus olümpiale saada ja siin võistelda, teha konkurentsivõimeline matš," lõpetas vägilane.