Alekna vajas üht heidet, Ceh ja Stahl pääsesid ilma normita edasi

Alekna esimene katse ei lugenud, kuid kevadel uue maailmarekordi (74.35) püstitanud leedulase teine heide maandus 67 meetri ja 47 sentimeetri kaugusel, millest piisas edasipääsuks. Alekna enam heiteid ei teinud, lisaks temale alistas 66 meetri ehk kvalifikatsiooninormi veel kolm võistlejat: Matthew Denny (66.83), Lukas Weisshaidinger (66.72) ning sakslane Clemens Preufer (66.36).

Endine maailmameister ning tänavu Roomas Euroopa meistriks tulnud Kristjan Ceh pidi veidi higistama, sest tema parimaks katseks teises heitegrupis jäi 64.80, kuid sloveen pääses siiski kokkuvõttes üheksandana edasi.

"Polnud see kvalifikatsioon, mida ma ootasin, tahtsin üht heidet ja koju minna. Aga kvalifikatsioon on selleks, et finaali saada ja seda ma tegin. Saan õnnelik olla," ütles Ceh.

"Olin veidike närvis. See on mu elu suurim võistlus, loomulikult tunned pinget ja ootusi. Aga tahtsin rahulik püsida, see on nagu iga teine võistlus. Olen esimest korda areenil, mis on nii täis ja nii vali. Erinev kogemus, aga finaal tuleb parem," lisas sloveen.

Parimas vormis polnud Tokyo olümpiavõitja ning Cehi igipõline rivaal Daniel Stahl, kes tagas esimeses grupis tulemusega 65.16 viimasena edasipääsu. Kokkuvõttes oli Stahl kaheksas, Ceh üheksas.

"See on kvalifikatsioon, kõik tahavad lihtsalt edasi pääseda ja ei heida täiest jõust, kui seda pole vaja. Usun, et finaalis näeme palju pikemaid heiteid," ütles Tokyos viiendana lõpetanud Ceh.

Finaali pääses 12 võistlejat, esimesena jäi välja uus-meremaalane Connor Bell, kelle parim heide maandus 62 meetri ja 88 sentimeetri kaugusel. Samoa mees Alex Rose heitis sama palju, kuid pääses edasi, sest tema teine tulemus oli konkurendi omast parem (60.94 vs 59.76).

Meeste kettaheite finaal toimub kolmapäeva õhtul.