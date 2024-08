Erm ebaõnnestunud teivashüppest: naersin, et saab ju 74 meetrit oda visata!

"Kokku tuli elu teine tulemus, peab rahul olema. Kindlasti on olümpia kuues koht kõva tulemus," kinnitas Erm võistluse järel Eesti ajakirjanikele. "Seekord jääb lihtsalt punktide tõttu mõru maitse suhu, nii palju punkte andsin alguses ja teivashüppes ära. Potentsiaal ainult kasvab."

Teivashüppes kerkis Erm korraks ka virtuaalselt teisele kohale, kui Sander Skotheim ja Damian Warner said nulli. Paraku ebaõnnestus ka eestlase võistlus, kui talle läks keerulistes tingimustes kirja 4.60 ehk 60 sentimeetrit vähem kui rekordvõistlusel.

"Naljakas öelda, aga mul läks valesti see, et hüppasin õigesti! Hüppasin üles, mitte edasi. Vahepeal oli tuul normaalne, aga keskel oli keeris. Korraks tuli suur vastutuul, mis lõi rütmi sassi, seepärast jooksin ka 4.80 esimesel katsel läbi," selgitas Erm.

"Ma nägin Skotheimi nulli, ta ütles mulle ka, et pole see aasta ühtegi korralikku teibatrenni teinud. See lõi endal ka ikkagi pulsi üles, võib-olla oli see ka üheks segavaks faktoriks. Pärast teivashüpet oli moraal korraks ikka täiesti maas, siis tegin nalja, et saab ju 74 meetrit oda visata ja punktid tasa teha," rääkis Erm. "Tegelikult oli moraal madalal ja odas ei tulnud kasuks, et esimesed kaks viset libisesin, lõpuks läksin hooraja paremasse äärde, aga tunne on, et odaviskes saingi ainult ühe katse teha."

Erm ületas 1500 meetri jooksus finišijoone esimese eestlasena, uueks isiklikuks rekordiks märgiti 4.19,71. "4.19 on hea, see annab 1500 meetris kõvasti kindlustunnet juurde, et kui on vaja minna, siis saab minna. Esimesed 1000 meetrit oli grupi taga tuules tiksumine nagu pelotonis, lõpus nagu sprinterid. Lootsin [Niklas] Kaulil enam-vähem taga tiksuda kuni jaksan, tean, et ta jookseb alguses rahulikumalt ja lõppu kiiremini."

Erm kaotas viienda koha saanud Janek Õiglasele lõpuks vaid kolme punktiga ja oli tema järel kuues. "Teadsin, et see võimalus on [olla eestlastest parim], aga Janek näitas Budapestis, et kui on vaja joosta, siis ta jaksab joosta. Ma ei uskunud väga, et Janekile ära teen. Jutu järgi läks tal lõpp raskeks, aga kannatas ilusti ära," sõnas ta.