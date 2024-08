Peel: õnneks päris nulli ei saanud, aga neljandat kohta on palju tahta

Erm kerkis teivashüppes korraks ka hõbedaheitlusesse, kui järjest said oma algkõrgusel nulli nii Damian Warner ja Sander Skotheim. Siis langes kõige kõrgemast mängust paraku ka eestlane: Rooma EM-il isiklikuks rekordiks 5.20 hüpanud Erm piirdus Pariisi olümpial 4.60-ga ja kaotas sinna enam kui 150 punkti.

"Seal olid rasked olud, paik on mitmeti mõistetav. Staadioni rajakatted on keskelt kumerad, murupoolsel väljakul on 15-20 meetrit allamäge; see, mis on keskel, jääb ainult viis meetrit lõpus, see tekitab rütmis probleeme kindlasti, aga samas Urena sai teise platsi peal ka nulli," naeris Peel.

"Ega seal midagi head ei ole, aga väga hullu ka mitte: õnneks ta päris nulli ei saanud," kommenteeris Peel Ermi teivashüppejärgse seisundi kohta.

Ermi jaoks algas päev 110 meetri tõkkejooksu 14,35-ga, kettaheites läks talle kirja 46.29. "Vastavalt oma hetkeseisundile kindlasti väga korralikud tulemused. Teivashüppe probleem oli see, et meil ei õnnestunud kontrollvõistlusi teha, sest asjaolud jooksid erinevalt kokku."

Suurepärase teivashüppe tegi Janek Õiglane, kes nihutas kahel korral isiklikku rekordit ning lõpetas lausa 5.30-ga. "Janek võlus välja - võibki öelda, et võlur. Talle meeldib publik, võtab sealt kõvasti energiat. Ta on nagu [Itaalia kõrgushüppaja Gianmarco] Tamberi," sõnas Peel.

"Neljas koht on natuke palju tahta, mõned mehed on sellele lähemad. Teivashüppe kaotus on kuskil 180 punkti, päris palju läks minema. Arvestades Johannese potentsiaali võiks ta ka rohkem hüpata. Tuleb võidelda koha eest esikaheksas," tõdes Ermi treener.