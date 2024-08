Ledecky võitis ajaloolise medali, kuid Austraalia sai kulla

Võidu teenisid aga hoopis Austraalia naised (Mollie O'Callaghan, Lani Pallister, Brianna Throssell, Ariarne Titmus), kes püstitasid ajaga 7.38,08 võimsa olümpiarekordi, parandades hiinlannade 2021. aasta Tokyo mängudel ujutud rekordit (7.40,33) enam kui kahe sekundi võrra.

Mullu ujusid austraallannad Fukuokas välja ka maailmarekordi (7.37,50), millest jäi seekord puudu 0,58 sekundit. Maailmarekordi ujunud nelikus ujus Pallisteri asemel Shayna Jack.

Teiseks tuli USA nelik, kes kaotas võitjale 2,78 sekundiga (7.40,86), pronksmedali teenisid Hiina naised, kes kaotasid võitjale 4,26 sekundiga (7.42,34).

27-aastasest ujumistähest Katie Ledeckyst teenis sellega oma 13. olümpiamedali, millega kerkis olümpiamängudel medaleid võitnud USA naissportlaste nimekirjas esikohale. Varasemalt oli ta viigis ujujate Natalie Coughlini, Jenny Thompsoni ja Dara Torresega. Ledeckyl on kaheksa kulda, neli hõbedat ja kolm pronksi, olümpiamängude ajaloos on rohkem kuldasid võitnud vaid üks naine - Nõukogude Liidu riistvõimleja Larissa Latõnina.

Ledecky osaleb reedel veel 800 meetri vabaltujumise eelujumistes.

Katie Ledecky and Simone Biles are making HISTORY this Olympics pic.twitter.com/7I33CElLZ9