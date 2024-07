ERR Pariisis | Sjöström tuli olümpiavõitjaks alal, mida algselt ujuda ei soovinud

"Maailmameistrivõistlustelt on mul 100 meetri vabaujumises vist seitse hõbemedalit (lühikeses ja pikas basseinis peaks kokku olema kuus – toim) ja pronks 2016. aasta olümpialt. Seega, see ütleb palju," naeris rootslanna võistluse järel ajakirjanike ees. "Mul pole enam sõnu, sest olen nüüd võidu järel tund aega jutti erinevate inimega rääkinud. Vabandust! See on uskumatu!"

Seitsmendal rajal ujunud Sjöström edestas kahe basseinipikkuse lõpuks hõbemedalistist ameeriklannat Torri Husket 0,13 ja pronksi võitnud šveitslannat Siobhan Bernadette Haugheyt 0,17 sekundiga. Poolel maal oli ujumise mõistes igihaljas rootslanna neljandal kohal, kuid järgmised 50 meetrit läbis teiste medalistidega võrreldes üle 0,3 sekundi kiiremini.

Sjöström tõi välja, et kuldseks osutunud distantsil oleks tal napilt võistlemata jäänud. "Ma ei arvanud, et 100 meetri vabaujumises osalen. Pärast teateujumist ütlesin oma treenerile kohe, et ei taha 100 meetrist osa võtta. Tahan võistelda 50 meetri vabaujumises ja enne seda puhata. Tema (treener Johan Wallberg – toim) vaidles aga vastu – mitte mingil juhul! Sa pead starti minema ja vaatama, mida sa teha suudad," kirjeldas rootslanna. "Olen enda üle väga uhke, et ma end 100 meetris proovile panin."

"Ma arvan, et minu finišijärgne reaktsioon ütles kõik. Ma ei teadnud täpselt, millisel kohal lõpetasin. Võttis mõned sekundid aega, enne kui nägin, et võitsin," avaldas ta. "Tundsin lihtsalt, et tegin väga hea ujumise ja olin soorituse ajal väga "oma tsoonis" – sajaprotsendiliselt keskendunud kõigile detailidele, millega olen vaeva näinud."

"Rääkisin oma treeneriga distantsi kõik viiemeetrised lõigud läbi. Mida ühel või teisel distantsiosal teha. See on minu jaoks olnud 100 meetri vabaujumise puhul alati väljakutse. Pean keskenduma hingamisrütmile," jätkas Sjöström. "50 meetri vabaujumises sellega probleemi ei ole – panen lihtsalt pea vee alla. Aga 100 meetri puhul pean neid hingamisi hästi sooritama. See mul õnnestus ja toimisin lõpuni välja oma plaani alusel."

Rootsi ujumise esindusfiguuri Sjöströmiga on koostööd teinud ka Eneli Jefimova. Mullusteks lühiraja Euroopa meistrivõistlusteks valmistuti ühises laagris. Sjöström on ujumisspordi tipus püsinud nüüdseks rohkem kui 15 aastat.