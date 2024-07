Zirk elu parimast ujumisest: läheb aega, et mõista, millega ma hakkama sain

Õhtuses poolfinaalis teisel rajal ujunud eestlase kõrvalrajal oli olümpiaujumise ilmselt suurim staar, kodupubliku marulist toetust nautinud Leon Marchand ning Zirk tõdes poolfinaali järel, et ka tema lõikas atmosfäärist kasu.

"Eesmärk oli kiirelt alustada, Leon on ka pigem kiire alustaja. Üritasin emotsiooni ja melu pealt alustada, seda on raske selgitada, aga sain sellega hakkama. Enne starti karjuti "Leon-Leon", see kõlas natuke nagu "Kregor-Kregor"! Inimene kuuleb seda, mida tahab. Kindlasti see aitas. Ma nägin, et ta ei ole must viis meetrit ees - teadsin, et ta ujub kiiresti ja kui olen tal lähedal, peaksin ka kiire olema," rääkis Zirk Eesti ajakirjanikele.

Zirk ütles, et kindlasti oli tegemist tema elu parima ujumisega. "See on julm, mul läheb natuke aega, et aru saada, millega ma just hakkama sain! Pärast ujumist tuleb päris pikalt ringi kõndida, tegin oma nutmised ära ja suutsin [enne ajakirjanikeni jõudmist] emotsioone koguda. Mõnes mõttes oli kergem ujumine kui hommikul, eks elevus annab omamoodi energiat," sõnas ta.

"Hommikul oli väike pingelangus ka kindlasti, teadsin, et vorm on hea ja õhtul midagi kaotada ei ole," kinnitas Zirk. "Need ajad, mida olen trennis viimase kuu aja jooksul näidanud, on mulle palju enesekindlust andnud. Teadsin, et see on minus sees. Kui täna hommikul ärkasin, mõtlesin: tean, et on tihe konkurents, aga annan endast maksimumi ja siis olen rahul."

Zirk tunnistas poolfinaali järel, et uus hingamine on ilmselt kaasnenud isakssaamisega. "Olen seda varem ka öelnud, et laps on elule uue perspektiivi toonud, enam ei muretse võib-olla nii palju selle üle, mis basseinis toimub. Varem läksin pärast halba trenni väga emotsionaalseks ja hakkasin pabistama, aga nüüd on pärast trenni ainus mõte pere. Ma arvan, et see on tippspordis väga oluline," sõnas eestlane.