Zirk: mõnes mõttes kartsin eelujumist, õhtul on alati lihtsam

Zirk läbis neli basseinipikkust ajaga 1.55,52, mis jääb tema veebruaris Doha MM-il püstitatud rahvusrekordile vaid nelja sajandikuga alla.

"Ega ma ajale väga ei mõelnud. Mu eesmärk oli ujuda isikliku lähedale, et kindlustada edasipääs. Aga siin on pigem oluline vaadata kohta. Kedagi väga ei huvita, kui kiirelt või aeglaselt sa ujud," lausus Zirk ERR-ile.

Ta tunnistas, et pabistas enne starti. "Isegi mina, kogenud ujuja. Kui pabistan, siis järelikult on oluline ja olümpia on kõige olulisem spordisündmus. Hea soojendus õhtuks," ütles Zirk.



"Mina panin täna hommikul igaks juhuks kõik välja. Kui veebruaris MM-il ujusin, panin kõik ujumised täiega ja kõik ajad olid samasugused. Suudan õhtuks ära taastuda, see ei ole minu jaoks väga suur probleem."

Mis on õhtuse poolfinaali eesmärk? "Mõnes mõttes kartsin eelujumist. Õhtul on alati lihtsam ujuda. Hommikul on veidi uimasus sees. Aga saab olema huvitav poolfinaal. Konkurents on nii tihe, tuleb hea ujumine."

Selleks valmistumine on paigas. "Väga lihtne: maha ujuma, massaaž, olümpiakülla, söök sisse ja uni. Põhimõtteliselt tulen siis juba tagasi basseini."

Meeste 200 meetri liblikujumise poolfinaalid on kavas teisipäeva õhtul Eesti aja järgi algusega kell 21.44.