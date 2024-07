Treener Rushton: Kregor peab viimasel 50 meetril juurde panema

Eesti ujuja Kregor Zirgi treener Tom Rushton tõdeb, et olümpiabassein ei tundu olevat aegade poolest kõige kiirem, aga sellisel võistlusel on kohad ajast olulisemad.

Zirk pääses 200 meetri liblikujumises kümnenda ajaga poolfinaali ja jäi isiklikust rekordist siiski vaid nelja sajandiku kaugusele.

"Loomulikult oleks suurepärane, kui ta ujuks õhtul isikliku rekordi. Aga mida oleme siin näinud, siis see on võistlus," ütles Rushton Eesti ajakirjanikele.

"Kui ta jõuab finaali, aga on sealjuures aeglasem, siis vahet ei ole. Aga loomulikult - mida kiiremini ujud, seda suuremad šansid on kaheksa hulka jõuda. Eesmärk on ujuda kiiremini, aga peamine eesmärk on koht."

Rushtoni sõnul näitasid eelujumist tihedat taset ja iga nüanss loeb. "Ma arvan, et viiendast kohast kaheteistkümnendani on eriti tihe. Tema peab panema midagi natuke juurde viimasel sajal meetril, eriti viimasel 50-l meetril," lausus Rushton.

"Me oleme näinud, kuidas mõned favoriidid põruvad hommikul ja arvan, et ka õhtul juhtub nii, et mõned, keda ootasime finaali ehk ei jõua sinna. Loodetavasti suudab Kregor selle ära kasutada."

Kuigi üldiselt pole ajad olümpiabasseinis olnud üleliia kiired, siis Rushtoni sõnul see väga suurt rolli ei mängi.

"Ma arvan, et sportlased tulevad olümpiale eesmärgiga jõuda poolfinaali, finaali, pjedestaalile," lausus ta. "Kui saavutad need tulemused, siis ei ole vahet, mis on aeg. Kui Kregor jõuab täna finaali, siis kedagi ei huvita, mis aja ta ujub."

Rushtoni sõnul võivad pisut teistmoodi mõelda ujujad, kes jäävad tahapoole, sest nende jaoks oleks aeg ainus oluline mõõdupuu. "Kui see oleks kvalifikatsioonivõistlus, siis oleks pettumus suurem," võrdles ta.