Hispaania sai esimese võidu, Antetokounmpo tüüritava Kreeka seis on hapu

Esimeses voorus Austraaliale kaotanud Hispaania jäi ka Kreeka vastu avaveerandil taha, aga kallutas mängu teisel perioodil enda kasuks, juhtides poolajaks 14 punktiga.

Kolmandal veerandil hakkas edu vähehaaval sulama ja neljanda perioodi keskpaigaks jõudis Kreeka ka 71:71 viigini. Seepeale vastas Hispaania 8:0 spurdiga ja kuigi paaril korral sai Kreeka vahe kolmele silmale, siis teenis Hispaania esimese võidu ja Kreeka teise kaotuse.

Hispaaniale tõi edu see, et vastasest teeniti selgelt enam vabaviskeid - 18 üritusest tabati 15. Kreeka korvpallurid said proovida vaid viiel korral ja tabati kolm viset.

Santi Aldama tõi võitjate kasuks 19 punkti ja 12 lauapalli, 36-aastane Sergio Llull lisas 13 silma ja seitse resultatiivset söötu. Kreeka tähtmängija Giannis Antetokounmpo panustas 27 punkti ja 11 lauapalliga.

Kreekal on aga seis kehv, sest avavoorus tunnistati ka Kanada paremust ning edasi pruugi viia ka viimases voorus Austraalia alistamine. Teises A-grupi mängus kohtuvad teisipäeval Kanada ja Austraalia. B-grupis mängivad Jaapan - Prantsusmaa ja Brasiilia - Saksamaa.