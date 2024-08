Sulgpallitäht jäi OM-il Eesti kohtuniku silme all julmal moel medalita

31-aastasest Marinist sai Rios ainus sulgpalli naisüksikmängu olümpiakulla võitnud eurooplanna, lisaks on ta ainus mängija väljastpoolt Aasiat, kes tulnud kolmekordseks maailmameistriks.

2019. aasta alguses rebestas Marin valitseva maailmameistrina põlve ristatisideme ja pidi väljakutelt eemale jääma kaheksaks kuuks, pärast naasmist ei saanud ta Tokyos oma Rio olümpiakulda kaitsta, sest rebestas 2021. aasta juunis OM-i ettevalmistuslaagris teise põlve ristatisideme. Sellest vigastusest taastumine võttis Hispaania sulgpallitähel aega juba ligi aasta ning ta naases võistlustulle 11 kuud hiljem kodustel Euroopa meistrivõistlustel, kus suutis lõpuks ikkagi kulla võita.

Mullu tegi hispaanlanna väga tugeva tagasitulekuhooaja, jõudis taas maailma edetabelis viie parima sekka ja pääses neljanda asetusena Pariisi olümpiale, kus läks mäng-mängult paremaks ning jõudis kaheksanda asetusega jaapanlanna Aya Ohori 21:13, 21:14 alistamisega välja poolfinaali.

Pühapäevases matšis, kus õigust mõistis eestlanna Iris Metspalu, juhtis Marin hiinlanna He Bingjiao vastu 21:14 ja 10:8 ehk oli selgelt liikumas finaalikursil, ent vigastas siis paremat põlve ja jäi väljakule lebama. Areenilt lahkus murtud hispaanlanna karkudel ning pressile kommentaare ei jaganud.

"Ta vajus kokku, vaatas mind ja ütles kohe: "see on katki". Ta teab seda tunnet ja järelikult nii on," vihjas Marini asemel reporteritega rääkinud treener Fernando Rivas, et tõenäoliselt on tegu kolmanda taolise vigastusega. "Ta ütles, et see ei ole aus, et ta ei taha oma karjääri niimoodi lõpetada. Ta on muserdatud. See on äärmiselt ebaaus, lihtsalt julm. Meil ei ole sõnu, et kirjeldada teekonda, mis ta Pariisi tõi. See on liiga raske," oli Rivas pressiga rääkides emotsionaalne.

Kahekordne MM-pronks Bingjiao liikus nõnda edasi kullamatši, kus ta läheb vastamisi Lõuna-Korea sulgpalluri, valitseva maailmameistri An Se Youngiga. Marini vigastuse tõttu sai automaatselt pronksi Indoneesia mängija Gregoria Mariska Tunjung.