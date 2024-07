Jefimova: polnud midagi kaotada, läksimegi riskima

17-aastane Jefimova oli poolel maal kuues, kuid pidi viimase 50 meetriga ühe konkurendi mööda laskma. Aeg oli aeglasem kui eelujumises või poolfinaalis, kuid kõrgemale tõusmiseks läinuks vaja selgelt Eesti rekordi parandamist.

"Läksimegi riski võtma. Alustasime esimene pool kiiremini, kui oleme alustanud. Vaatasime, kui kaugele teise poolega jõuan ja mis hetkel hakkan ära surema. Ikkagi andis tunda teine pool. Raskemaks läks," ütles ta ERR-ile.

"Ma arvan, et päris paljud olid [aegade poolest - ERR] nõrgemad. Kõik on nii läbi vaimselt ja füüsiliselt sellest pingest. Ujutakse lihtsalt koha peale."

Pärast poolfinaali unega probleeme polnud. "Olin juba nii väsinud. Jõudsin alles 12 paiku tuppa ja silmad vajusid ise kinni. Täna päeval tegin ka uinaku. Jäin suurepäraselt magama."

Natuke jäi siiski kripeldama, et seekord veel oodatud 1.06 piir ei alistunud. "Ma arvan, et see oli tegelikult sees. Kõik treeningud näitasid, et liikusin õiges suunas," lisas Jefimova Eesti ajakirjanikele.

"Soojendused olid ka asjad ka palju kiiremad. Ma ei olnud varem nii kiirelt ujunud. Olin võimeline null-kuut alistama, et null-viie peale tulla, aga me ei ole vist seda õiget taktikat veel üles leidnud."

Samas läks Jefimova oma sõnul täiesti pingevabalt starti. "Ootasin rahulikult, kuni teisi välja kutsuti. Esimene 50 oli nii nagu pidi. Midagi närvide taha küll ei jäänud," ütles ta ja loodab, et tema õige olümpia toimub nelja aasta pärast Los Angeleses.

"Henryga [treener Henry Hein - ERR] oleme ka juba öelnud, et loodetavasti on Los Angeles minu olümpia. Sinna lähen kindlasti kõrgemat kohta püüdma."

"Aga praegu on kõik ilusti läinud. Kohad ainult paremad ja mäest üles," lausus olümpia seitsmes. "Aasta algul olid oma tagasilöögid, aga et siin olümpiafinaalis tulen seitsmendale kohale - see on ikkagi vapustav!"