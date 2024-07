Eneli Jefimova ujub esmaspäeva õhtul olümpiafinaalis

Naiste 400 meetri kompleksujumise võitis maailmarekordinaine Summer McIntosh (Kanada) ajaga 4.27,71. Pariisist juba 400 meetri vabaltujumise hõbeda võtnud 17-aastane sportlane hoidis esikohta algusest lõpuni ja edestas järgmisi suurelt. Katie Grimes (USA) kaotas talle 5,69 ja Emma Weyant (USA) 7,22 sekundiga.

Oma esimese olümpiakulla sai meeste 200 meetri vabaltujumises rumeenlane David Popovici (1.44,72), kes väljus võitjana märksa tihedamast heitlusest: britt Matthew Richards kaotas talle kahe ja ameeriklane Luke Hobson seitsme sajandikuga. Neist ei jäänud kaugele ka britt Duncan Scott (+0,15).

Leedu lootus Danas Rapsys, kes tänavu võitis samal distantsil MM-hõbeda, pidi sedapuhku leppima viienda koha jagamisega. Nii tema kui ka veel 50 meetrit enne lõppu juhtinud sakslane Lukas Märtens kaotasid võitjale 74 sajandiksekundiga.

Enne võistlust:

17-aastane Jefimova näitas eelujumises aega 1.06,24, mis aitas ta kaheksandana poolfinaali. Pühapäeva õhtul õnnestus tal sellest ajast veel sajandik kärpida ja viimasena finaali jõuda. Jefimova mullu Fukuoka MM-il ujutud Eesti rekord on 1.06,18.

"Kui ma tablood vaatasin, lootsin, et tuleb natuke kiirem aeg," tunnistas Jefimova poolfinaali järel ERR-iga rääkides. "Ajaga ei jää päris rahule, ainult sajandik kiirem kui hommikul."

"Vaatasin, et olen viies ja mõtlesin, et see võib päris napp tulla - kui esimesena välja jääksin, oleks päris kurb! Olin ikkagi kaheksandana sees ja tuli selline pingelangus... emotsioone oli nii palju ja olin enne starti isegi natuke närvis, see ei aidanud kindlasti ujumisele kaasa."

Poolfinaalide selgelt nobedaim oli Tokyo hõbe Tatjana Smith (LAV; 1.05,00), kes edestas iirlannat Mona McSharryt (1.05,51) ja ameeriklannat Lilly Kingi (1.05,64).

Veel ujuvad finaalis Tang Qianting (Hiina; 1.05,83), Alina Zmuška (1.05,93), Angharad Evans (Suurbritannia; 1.05,99) ja Benedetta Pilato (Itaalia; 1.06,12). Seejuures piirdus poolfinaaliga näiteks sama distantsi Londoni olümpiavõitja Ruta Meilutyte (1.06,89).

Veel selguvad esmaspäeva õhtul olümpiamedalistid naiste 400 meetri individuaalses kompleksujumises, meeste 200 meetri vabaltujumises, meeste 100 meetri seliliujumises ja naiste 200 meetri vabaltujumises.