Nadal andis teises setis lahingu, aga edasipääsu teenis Djokovic

Meeste maailma edetabelis teisel real paiknev Djokovic loovutas avaringis vaid ühe geimi ning jätkas sarnase hooga ka 38-aastase Nadali vastu, kui võitis avaseti 6:1 ning teenis teises setis kohe neli järjestikust geimivõitu.

Siis sai aga 14 korral Prantsusmaa lahtistel võidutsenud hispaanlane hoo sisse ning suutis omakorda kahe murde toel seisu viigistada, aga Djokovic murdis seisult 4:4 vastase pallingu uuesti ning vormistas järgmise geimiga 6:4 võidu ja edasipääsu kolmandasse ringi.

"Olen väga rahul, sest kõik paistis minu kasuks minevat, aga siis muutusin liiga mugavaks. Sa ei saa Nadalile ühtegi võimalust anda, ta kasutab need ära. Ta tuleb tagasi, eriti siin väljakul," ütles Djokovic.

Djokovic lõi tunni ja 44 minutit väldanud kohtumises neli ässa ja tegi ühe topeltvea, Nadal lõi ühe ässa ja patustas kahe topeltveaga. Hispaanlane kasutas ära mõlemad murdevõimalused, Djokovicil oli neid lausa 12 - realiseerida õnnestus viiel korral. Serblane sooritas 23 äralööki ja tegi 17 lihtviga, Nadal tegi 12 äralööki ning sooritas 19 lihtviga.

Djokovic ja Nadal on omavahel pidanud lausa 60 matši, serblane on võitnud 31. Esimest korda läksid nad vastamisi 2006. aastal, samuti Roland Garrose tennisekompleksis.

"2006. aastal ei mõelnud kumbki, et mängime samal väljakul pea 20 aastat hiljem. Usun, et see matš tähendab tulevikus meie kahe jaoks veelgi rohkem," ütles Djokovic.

Djokovic kohtub kolmandas ringis võitjaga Dominik Koepferi (ATP 70.) ja Matteo Arnaldi (ATP 45.) vastasseisust.