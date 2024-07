CAS jättis Valijeva keelu jõusse, USA planeerib Pariisis medalitseremooniat

CAS määras Valijevale dopingu kasutamise eest nelja-aastase võistluskeelu, mis hakkas kehtima tagasiulatavalt 2021. aasta detsembrist. See tähendab, et venelanna saab jääle naasta 2025. aasta lõpus 19-aastasena. Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) tühistas seejärel Valijeva tulemused 2022. aasta Pekingi olümpiamängudel ja Tallinnas toimunud Euroopa meistrivõistlustel.

Valijeva võidutses Pekingi võistkonnavõistluses nii lühi- kui vabakavas. Diskvalifitseerimise järel tühistati tema teenitud 20 punkti, mis jättis esialgselt kulla võitnud Venemaa 54 punktile ning Kanada ees napilt kolmandaks. 65 punkti teeninud USA tõusis esimeseks ning 63 punktiga Jaapan kerkis hõbedakohale.

CAS-i otsuse vastu esitasid apellatsiooni Venemaa olümpiakomitee, riigi iluuisuliit ning sportlased, kes esindasid Venemaad Pekingi mängude võistkonnavõistlusel. "Apellandid soovisid, et CAS hindaks võistkonnavõistluse tulemused ümber ning annaks kuldmedali Venemaa olümpiakomitee koondisele. Pärast 12. juunil toimunud istungit otsustas paneel, et Valijeva tulemused tühistati õiglaselt ning Venemaale ei saa kuldmedalit anda," seisis CAS-i neljapäevases avalduses.

Apellatsiooni on esitanud ka Kanada, kelle hinnangul peaks pronksmedalid venelaste ees minema neile. See avaldus on jätkuvalt menetluses.

USA meedia kirjutab, et Ameerika Ühendriikide olümpiakomitee ja iluuisuliit on juba pikemat aega teinud üheksale Pekingi võistkonnavõistlusel osalenud sportlasele ja nende perekonnaliikmetele reisiplaane, et nad viia Pariisi suveolümpiale, kus nad peaks 7. augustil kauaoodatud kuldmedalid kaela saama. USA Today sõnul on sportlastele Pariisis juba hotellitoad broneeritud ning valminud ka spetsiaalsed rõivad, mida medalitseremoonial kantakse.