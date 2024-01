Olümpiavõitja tervitas Valijevale määratud keeldu: see on triumf puhtale spordile

Esmaspäeval teatas CAS, et määras Pekingi olümpia eel positiivse dopinguproovi andnud Valijevale nelja aasta pikkuse võistluskeelu. Sellest tulenevalt määrati olümpiamängude võistkonnavõistluse võitjaks USA, mis tähendas, et ameeriklaste koosseisu kuulunud Chenist sai üleöö kahekordne olümpiavõitja.

"See otsus on kindlasti triumf puhtale spordile. Kuid see, et selline skandaal üldse puhkes, ei ole kellegi jaoks võit," möönas Chen. "Meie kõik [USA koondislased] oleme alati puhtalt võistelnud. Kõiksugused ained, mida tarvitame, peavad kindlasti olema eelnevalt kontrollitud. Ilma puhta spordita väheneb spordi ausus," lisas ta.

USA järel kerkis hõbemedalile Jaapan. Valijeva tõttu 20 punkti kaotanud Venemaa jäi siiski medalikohale, teenides pronksi Kanada ees. Selline lahendus mõistagi ärritas Kanada uisuliitu. "Kanada uisuliit on äärmiselt pettunud rahvusvahelise uisuliidu (ISU) seisukohas 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängude medalite ümberjagamise osas," teatas Kanada uisuliit, lisades, et kaalub kõiki edasikaebamise võimalusi.

24-aastane Chen pole pärast Pekingi olümpiamänge kordagi võistelnud. Ta ei välistanud, et võib ühel hetkel võistlustulle naasta. "Ma käin pidevalt jääl, sest mul on seal alati mõnus olla. Eks näis, mida tulevik toob. Praegu olen väga põnevil selle üle, kuidas meie spordiala on viimaste aastate jooksul arenenud."

Chen oli Pekingi olümpiamängudel meeste üksiksõidus parim nii lühi- kui vabakavas ja võitis kuldmedali maailmarekordi lähedase tulemusega 332,60 punkti.