Valijeva treener: meil on ikka väga palju küsimusi

CAS määras esmaspäeval Valijevale dopingu kasutamise eest nelja-aastase võistluskeelu, mis hakkas kehtima tagasiulatavalt 2021. aasta detsembrist. See tähendab, et venelanna saab hetkeseisuga jääle naasta 2025. aasta lõpus.

17-aastase iluuisutähe treener Eteri Tutberidze sõnul ei olnud karistus õiglane. "Olen kaks aastat hoidunud Kamila Valijeva dopingujuhtumi kommenteerimisest, hoolimata minu vastu heidetud väljateenimatust ja lakkamatust vihast ning süüdistustest," kirjutas treener. "Meie võistkonnal keelati juhtumit kommenteerida ja analüüsida, et uurimist mitte mõjutada ja takistada."

Tutberidze ütles, et tal on siiani küsimusi selle kohta, kuidas keelatud südameravim trimetatsidiin Valijeva süsteemi jõudis. "Mina, vahest enam kui keegi teine, tahtsin, et see juhtum läbiks põhjaliku uurimise ning et õhku ei jääks ühtki küsimust, isegi kui see oli viga, eksimus või kuritegu. Kõik mu sportlased on olnud ja on jätkuvalt puhtad; ma seisan ausa spordi eest," sõnas treener.

"Aga pärast kaht aastat ei ole ükski asi selgemaks saanud, ravimi päritolu ei ole uuritud ning meil on ikka väga palju küsimusi. Oleme saanud vaid süüdistusi erinevatelt osapooltelt," lisas Tutberidze. "Mul on otsusega seoses üks põhiline küsimus: kas keegi kaitses Kamilat? Sest halvemat otsust ei oleks saanud teha."

Tunnustatud treener Tatjana Tarassova avaldas seepeale Tutberidze postituse kohta arvamust ning ütles, et oleks tema asemel süü enda peale võtnud. "Eteri Tutberidze kahtles Kamila Valijevat kaitsvate advokaatide töös, aga kas treener saab olla teadmatuses selle kohta, kes tema sportlast kohtus kaitsevad?" sõnas Tarassova.

"Kui minuga selline asi juhtuks, siis ma ütleks, et olin süüdi. Ma ei hinda Tutberidze tegusid, aga ütleksin, et olen süüdi, tegin vea ja andsin talle valet ainet. Ma võtaksin lapselt vastutuse, see tundub minu jaoks ainuõige tegu," ütles Tarassova.

Tutberidze käe all on mitmed Venemaa uisutajad võitnud medaleid nii olümpiamängudel kui ka EM-il ja MM-il, kuid pärast Valijeva positiivset dopinguproovi 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängudel langes treener oma treeningmeetodite tõttu suure kriitikalaine alla.

Muuhulgas väljendas oma pahameelt Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach, kes ütles, et Tutberidze käitus pärast oma sportlase ebaõnnestunud vabakava häirivalt.

Terava avalduse tegi ka olümpiavõitja Katarina Witt, kes ütles, et Valijeva tugigrupp on teda alt vedanud. "See on häbiväärne ja vastutavad täiskasvanud peaks igaveseks spordi juurest eemaldama," sõnas sakslanna.