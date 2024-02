Medaleid sooviv Kanada kaebas ISU otsuse edasi

ISU tühistas Pekingi olümpia võistkonnavõistluses küll 17-aastase iluuisutähe tulemused, kuid küsimusi tekitab asjaolu, et tagantjärele individuaalkavade punkte enam ümber ei jagatud.

Venemaa jäi küll kokkuvõttes USA ja Jaapani järel 54 punktiga kolmandaks, kuid Valijeva disklahvi järel ei teeninudki naiste üksiksõidus keegi maksimaalset kümmet punkti. Oleks ISU punktid kohtade järgi taas ümber jaganud, oleks Kanada kogunud kokku 55 punkti, tulles sellega kolmandaks.

"Kuigi me austame ISU tehtud otsuseid, ei nõustu me nende järeldustega ja usume, et sõltumatu hindamine annab kõigile osapooltele väga vajaliku selguse," teatas Kanada uisuliit oma avalduses.

Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) teatas jaanuari lõpus, et Pekingi olümpiamängude eel positiivse dopinguproovi andnud Venemaa iluuisutajale Kamila Valijevale määrati nelja aasta pikkune võistluskeeld.