Valijeva selgitus keelatud aine organismi sattumisest muutus

Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) avalikustas kolmapäeval Venemaa iluuisutähe Kamila Valijeva dopingujuhtumi vahekohtumenetluse leiud, milles on muuseas märgitud, et noor iluuisutaja tõi lauale uue selgituse, kuidas keelatud aine trimetatsidiin tema organismi sattus.

CAS määras jaanuari lõpus Valijevale nelja aasta pikkuse võistluskeelu, sest iluuisutaja andis 2021. aasta lõpus Venemaa meistrivõistlustel positiivse dopinguproovi, kui tema organismist leiti keelatud südameravimi trimetatsidiini jälgi.

Proovi tulemused avaldati alles 2022. aasta veebruaris, päev pärast seda kui Valijeva aitas Venemaa olümpiakomitee koondise Pekingi olümpial võistkonnavõistlusel esikohale. Pärast CAS-i otsust teatas rahvusvaheline uisuliit (ISU), et on otsustanud Valijeva tulemused Pekingi olümpiamängudel ja Tallinna EM-il tühistada. ISU otsus võttis sisuliselt Venemaalt Pekingi OM-i kuldmedali.

Kuid juhtumit vaagitakse edasi ning kolmapäeval tegi CAS avalikuks vahekohtumenetluse toimiku, millele andis sisendit ka Venemaa antidopingu agentuur (RUSADA). Muuseas on noor iluuisutäht muutnud oma selgitust selle kohta, kuidas trimetatsidiin tema organismi sattus.

Varasemalt on Valijeva põhjenduseks toonud, et keelatud aine sattus tema organismi, kuna jõi samast veeklaasist vanaisaga, kes seda südameravimit tarvitab. Aga nüüd ütles ta, et ravim pärines hoopis lõikelaualt, millel tema vanaisa oma südameravimeid purustas. Nimelt olevat vanaisa iluuisutajale valmistanud magustoidu, mille tegemisel kasutas ta sama lõikelauda.

CAS märkis, et antud põhjenduseks ei ole konkreetseid tõendeid ning nn vanaisa põhjendus ei ole veenev. Venemaa antidopingu agentuur RUSADA lisas veel, et Valijeva ei ole ühtlasi tõestanud, et kõnealune vanaisa päriselt temaga seotud on.

CAS põhjendas ka nelja-aastast võistluskeeldu ning märkis, et hoolimata sportlase vanusest oli ta 15-aastaselt juba kogenud võistleja, kes teadis dopingureegleid hästi. Murettekitav on samas asjaolu, et noorsportlane tarvitas aastail 2020-2021 umbkaudu 60 erinevat ravimit ning toidulisandit.