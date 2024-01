RUSADA nõuab Valijeva dopingurikkumise eest vastutavale isikule kriminaalkaristust

Venemaa antidopingu agentuur (RUSADA) loodab koostöös riigi õiguskaitseasutustega vastutusele võtta isiku, kes pakkus pika võistluskeelu saanud iluuisutähele Kamila Valijevale dopinguainet. Samuti teatas RUSADA, et organisatsioon on valmis tegema koostööd maailma antidopingu agentuuriga (WADA).

RUSADA juht Veronika Loginova rääkis Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS-ile, et Valijevat keelatud aine tarvitamisele kaasa aidanud isik tuleb võtta kriminaalkorras vastutusele. Valijeva oli proovi andmise ajal 15-aastane ja seega maailma dopinguvastase koodeksi kohaselt nn kaitstud isik.

Loginova lisas, et RUSADA püüab teha koostööd õiguskaitseasutustega, kuid samas tõdes, et reeglina puuduvad antidopingu agentuuridel volitused täiemahulise menetluse läbiviimiseks.

"Oleme uurinud Kamila Valijeva tugipersonali nende volituste raames, mis vastavalt Venemaa seadustele ja WADA regulatiivsetele dokumentidele on meile praegusel hetkel saadaval. Meie hinnangul ei ole dopinguvastaste organisatsioonide volitused alati piisavad, et jõuda selgusele sportlaste ja nende tugipersonali tegevustes," ütles Loginova.

"Kui on olemas isik, kes oli antud juhtumis kaasosaline või isegi algataja, siis seda kurjategijat tuleb karistada alaealise sportlase dopinguvastaste reeglite rikkumisele õhutamise eest."

Loginova sõnul on RUSADA valmis aitama WADA-t Valijeva juhtumi uurimisel. "WADA ütles, et on võimalik, et uurimist jätkatakse pärast rahvusvahelise spordiarbitraaži (CAS) otsuse täistekstiga tutvumist. Oleme valmis andma neile vajalikku abi oma pädevuse ja võimaluste piires. RUSADA poolt varem läbiviidud uurimisele ei olnud mingeid pretensioone, kõik tehti vastavalt WADA soovitustele ja juhtivate dopinguvastaste organisatsioonide parimatele tavadele."

WADA tervitas CAS-i otsust määrata Valijevale nelja-aastane võistluskeeld ja tühistada kõik tema võistlustulemused alates positiivse proovi andmise kuupäevast, 25. detsembril 2021. aastal.

"Lastele dopinguaine andmine on andestamatu tegevus. Arstid, treenerid või muud abipersonal, kes on avastanud, et nad on andnud alaealisele dopinguainet, peaksid silmitsi seisma maailma dopinguvastase koodeksi täie jõuga. WADA julgustab valitsusi kaaluma õigusaktide vastuvõtmist - nagu mõned on juba teinud -, mis muudaksid alaealiste dopingu kasutamise kriminaalkuriteoks."

Ühtlasi tunnistas WADA, et organisatsioon mõistab erinevate osapoolte pettumust seoses juhtumi lõpuleviimiseks kulunud ajaga. "WADA jagab seda pettumust, mistõttu on WADA protsessi igas etapis, sealhulgas esimese astme menetluse ajal Venemaal, tungivalt nõudnud õigeaegset lahendust."

CAS määras esmaspäeval Valijevale dopingu kasutamise eest nelja-aastase võistluskeelu, mis hakkas kehtima tagasiulatavalt 2021. aasta detsembrist. See tähendab, et venelanna saab hetkeseisuga jääle naasta 2025. aasta lõpus.