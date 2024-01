Venemaa olümpiakomitee: meile on sõda kuulutatud

Esmaspäeval määras rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) Venemaa iluuisutähele Kamila Valijevale dopingu kasutamise eest nelja-aastase võistluskeelu. Venemaa olümpiakomitee mõistis otsuse hukka ning väitis, et Venemaa spordi vastu on algatatud sõda.

Muuseas 2022. aastal Tallinnas toimunud EM-il üksiksõidus ning Pekingi taliolümpiamängudel võistkonnavõistluses võidutsenud 17-aastane Valijeva andis enne OM-i positiivse dopinguproovi, kust leiti keelatud südameravimi trimetatsidiini jälgi.

Positiivse proovi avalikustamisele järgnes pikk otsustusprotsess karistuse osas, kuid esmaspäeval määrati 17-aastasele Valijevale nelja-aastane võistluskeeld, mis hakkas kehtima tagasiulatavalt 2021. aasta detsembrist. See tähendab, et venelanna saab hetkeseisuga jääle naasta 2025. aasta lõpus.

Valijeva dopingujuhtumit on arutatud ning vaagitud alates 2022. aasta veebruarist, mil tema positiivse dopinguproovi tulemused avaldati. Venemaa olümpiakomitee teatas esmaspäeva õhtul, et mõistab CAS-i otsuse hukka.

"Kaks aastat ei ole tulnud ühtki tähenduslikku vastust, mis toetub faktidele ja mitte naeruväärsetele päringutele, küsimusele, miks Valijeva 2021. aasta detsembris antud dopinguproov poolteist kuud Rootsi laboratooriumis kinni oli," jätkas Venemaa olümpiakomitee.

"Selle rahvusvahelise struktuuri objektiivsuse ja neutraalsuse peale ei ole juba pikalt kindel olla saanud. Teame seda kogemusest, kui Venemaa olümpiakomitee on ise protsessidesse kaasatud olnud. Näiteks meie Rahvusvahelisest olümpiakomiteest väljaheitmine ROK-i juhtkonna soovitusel," kirjutas Venemaa olümpiakomitee.

Proovi tulemused avaldati päev pärast seda kui Valijeva aitas Venemaa olümpiakomitee koondise Pekingi olümpial võistkonnavõistlusel esikohale. "Loomulikult võib uskuda kokkusattumust, kui tulemused koheselt Venemaa võiduka võistkonnaturniiri järel avaldati. Samamoodi on kokkusattumus see, et Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) teeb olümpiamedaleid puudutava otsuse 7. veebruaril - Sotši olümpiamängude kümnendal aastapäeval," kirjutas olümpiakomitee.

"Tegelikult kuulutati Venemaa spordile sõda ja nagu me näeme, on kõik meetodid sobivad," seisis Venemaa olümpiakomitee teates.

USA iluuisutamise liit teatas teisipäeva varahommikul, et on saanud kinnituse, et nende koondis on 2022. aasta taliolümpiamängude tegelik võitja. Kui eemaldada Valijeva tulemused naiste üksiksõidus, lõpetas Eva-Lotta Kiibus olümpiamängud 20. kohaga. Tallinnas toimunud EM-il lõpetaksid nii Niina Petrõkina kui Kiibus esikümnes - Petrõkina tõuseks seitsmendaks, Kiibus kümnendaks.

Veel ei ole välja kuulutatud, mida Valijeva võitudega tehakse. "Venemaa olümpiakomitee on korduvalt rõhutanud, et võistkonnavõistluste tulemused 2022. aasta taliolümpiamängudel ei sõltu Kamila Valijeva individuaalse juhtumi tulemusest. Meie võistkonna auhindu Pekingis ei saa seaduslikult tagasi võtta. Venemaa olümpiakomitee jälgib olukorda ja rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide otsuseid ning võtab vajadusel kasutusele õiguslikud meetmed, et Venemaa huve kaitsta," kirjutas olümpiakomitee.