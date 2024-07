Djokovic ja Nadal võivad olümpial vastamisi minna juba teises ringis

Novak Djokovic kohtub avaringis austraallase Matthew Edbeniga, kellel üksikmängu edetabeli koht küll puudub, kuid paarismängu edetabelis on Edben kolmandal kohal. Rafael Nadal läheb avaringis vastamisi Ungari mängija Marton Fucsoviciga (ATP 83). Kui nii Djokovic kui ka Nadal avaringis võidavad, siis kohtuvad nad teises ringis omavahel.

Olümpiamängude teine asetus Carols Alcaraz kohtub avaringis Liiaboni esindaja Hady Habibiga (ATP 275) ning tiitlikaitsja Alexander Zverev läheb avaringis kokku hispaanlase Jaume Munariga (ATP 65).

Naiste maailma esireket Iga Swiatek mängib esimeses ringis rumeenlanna Irina-Camelia Beguga (WTA 136) ning maailma teine reket Coco Cauff kohtub austraallanna Ajla Tomljanoviciga (WTA 123).

Naiste avaringis kohtuvad omavahel mitmekordsed suure slämmi tenniseturniiri võitjad ja emad Angelique Kerber ning Naomi Osaka. Neljapäeval teatas Kerger, et lõpetab peale Pariisi olümpiat enda profikarjääri.

Naiste tiitlikaitsja Belinda Bencic Pariisi olümpiamängudel ei osale, sest kevadel sai šveitslanna emaks ning ei ole veel emapuhkuselt profisporti naasnud.

