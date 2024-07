Nadal sai kolmes setis ungarlasest jagu ja kohtub järgmisena Djokoviciga

Nadal võitis vaid 32 minutit kestnud avasetis oma esimeselt servilt 78 protsenti mängitud punktidest ja sooritas üheksa äralööki kolme lihtvea vastu, Fucsovics sai kirja neli äralööki ja üheksa lihtviga.

Teises setis kaotas Nadal teises geimis oma servi, murdis ise üheksandas vastu, aga ungarlasel õnnestus seejärel kohe vastu murda ja sett võita. Otsustavas setis juhtis Fucsovics 2:1 ja oli Nadali servil 40:0 ees, aga Hispaania tenniselegend pidas vastu ning murdis seejärel ise.

See tähendab, et teises ringis tulebki oodatud vastasseis Nadali ja Novak Djokovici vahel. Mehed, kes on kahe peale võitnud 46 slämmitiitlit, kohtuvad juba 60. korda; Djokovic on senisest 59 omavahelisest mängust võitnud 30. Viimati mängiti tunamullustel Prantsusmaa lahtistel, kus Nadal võitis veerandfinaali neljas setis.

Kuuenda asetusega Casper Ruud oli pooleteise tunniga jaapanlasest Taro Danielist üle 7:5, 6:1, veidi rohkem pidi vaeva nägema kaheksandana paigutatud kreeklane Stefanos Tsitsipas, kes alistas maailma edetabelis 87. kohal oleva belglase Zizou Bergsi 7:6 (6), 1:6, 6:1. Sealjuures kestis avasett 70 minutit, Tsitsipas tegi mängu jooksul 22 äralööki ja 33 lihtviga.