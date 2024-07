Maailma tippkoreograaf jagas Eesti iluuisutajatele näpunäiteid

Tallinnas toimunud seminari lõpetuseks ühistöö oskusi õpetanud Kanadast pärit tipptasemel iluuisutamise koreograaf Mark Pillay teeb Niina Petrõkinaga koostööd kolmandat hooaega.

"Niina on minu jaoks väga eriline sportlane. Hetkest kui kohtusin Niinaga on tal olnud kvaliteeti olla ilus ja jõuline samal ajal ning see on eriline kombinatsioon, mida vajame iluuisutamises. See on temas hetkest, mil teda nägin," alustas Pillay.

"Samuti on ta uskumatu treenija. Millal iganes ma olen Niinaga töötanud, siis ta töötab kõvasti, töötab iga päev kõvasti ja selle tulemusi on näha."

Petrõkina avab võistlushooaja septembris, siis näeb ka Pillay poolt talle koostatud uut lühikava ja vabakava.

"Esimese lühikava tegime kohe pärast MM-i Torontos. Ma olen väga rahul sellega ja nautisin seda väga. Niinaga on nii lõbus koostööd teha. Üsna hiljuti tegime vabakava Berliinis, kusagil kolm nädalat tagasi. Olen sellega väga rahul. Minu siinse visiidi ajal saime seda puhastada ning kõik paika panna. Ta on hooajaks valmis."

Nüüd käib töö detailide lihvimisega, et kasvaks liigutuste automaatsus eelkõige uue vabakava esitamisel.

"Alguses on muidugi väga raske sõita kava, et mõtled sellele, et milline liigutus on järgmine. Nüüd on juba järjekord selge ja mina hakkan rohkem töötama detailide kallal, et kuhu ma vaatan, kas kohtuniku poole või mitte, kus ma hingan, kus saan võtta õhku, et see kava teine pool sõita," selgitas Petrõkina.

Uute võistluskavade muusika ja elemendid valis Pillay nii, et Eesti esinumber saaks näidata oma tugevaid külgi.

"Niina vajab jõulisust, et reageerida sellele väga imelisel moel. Et saaks näha jääl tema nägu ja interpretatsiooni ning samuti naiselikku sõidukvaliteeti. Ta on võimeline näitama neid mõlemaid aspekte," usub Pillay.

Üle kahekümne aasta erinevate riikide üksik- ja paarisõitjatele kavasid koostanud koreograafi kutsus Vancouverist siia teadmisi jagama Uisukool Reval juht ja treener Liina-Grete Lilender, kes on jälginud Pillay koostööd Petrõkinaga nende esimesest ühiskavast alates.

"Neil on suurepärane omavaheline klapp. Just see, et nad saavad teineteise kehakeelest aru. See, mida Mark tahab Niinale õpetada, siis Niina teebki seda ehk keemia sobib omavahel," sõnas Lilender.

Kolm päeva kestnud seminaril pani olümpiakogemustega koregraaf Eesti esinumbri uisutama jääl ühes taktis siinsete noortega.