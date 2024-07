Tõkkejooksu valitseja Warholm: ma pole võitmatu

400 meetri tõkkejooksu olümpiavõitja Karsten Warholm on üks kolmest kergejõustiklasest, kes püstitas eelmisel olümpial maailmarekordi. Kui kolmest rekordist kaks on hiljem ületatud, siis Warholmi Tokyos joostud rekord püsib vähemalt Pariisi olümpiamängudeni.

28-aastane Warholm on saavutanud 400 meetri tõkkejooksus kõik, mis võimalik. Juba seitse aastat tagasi tuli ta esimest korda maailmameistriks. Tänaseks on Warholm kolmekordne Euroopa- ja maailmameister ning muidugi olümpiavõitja ja maailmarekordimees.

Aastatel 2019 kuni 2021 oli ta kolm hooaega järjest lausa võitmatu, kuid hiljem on legendaarse olümpiafinaali teised medalimehed Rai Benjamin ja Alison Dos Santos näidanud, et ka tippvormis Warholmi on võimalik võita.

"Minu ülesanne on teha nii, et mind oleks võimalikult raske võita. Aga tean ka seda, et mul on palju vastaseid, kes tõesti väga tahavad mind võita. Olen kaotanud varemgi ja seega tean, et ma pole võitmatu. Aga minu töö on tagada, et mind oleks väga raske võita," rääkis Warholm nädal enne Pariisi olümpia algust.

Warholmi sõnul on temal tiitlikaitsjana olümpiafinaalis märksa vähem pingeid kui konkurentidel. Mis ei tähenda, et norralase soov olümpiakulda võita oleks väiksem kui kolm aastat tagasi.

"Muidugi ma tunnen omajagu survet, aga samas minul on see olümpiakuld olemas. Paljud suurepärased sportlased pole võitnud olümpiakulda, sest seda on nii raske saavutada. Mul on õnn, et minu kollektsioonis on see olemas. Surve selle võitmiseks ei ole enam segamas," avaldas norralane.

"Oleks suur rõõm võita veel üks, aga pinget tunnevad ka teised. Nüüd on neil võimalus võita oma esimene ja seda pinget tunnevad nemad. Minus see liiga suurt stressi ei tekita."

400 meetri tõkkejooksu uuele tasemele viinud Warholm on esimene ja seni ainus mees, kes alistanud 46 sekundi piiri. Benjamin ja Dos Santos on mõlemad sellele piirile väga lähedal. Võimalik, et Pariisis tulebki olümpiakulla võitmiseks joosta uus rekord.

"Arvan, et maailmarekorditest rääkides tuleb väga ettevaatlik olla, sest kunagi ei või teada. See võib juhtuda, see võib mitte juhtuda. Ja enamasti seda ei juhtu. Seetõttu näemegi maailmarekordeid suurtel tiitlivõistlustel väga harva. Maailmarekordit ületada on raske ja nii see peabki olema. Aga loomulikult annan endast alati maksimumi ja kui tuleb rekord, siis võtan selle muidugi vastu."

Meeste 400 meetri tõkkejooks on Pariisi olümpial kavas 5.-9. augustil.