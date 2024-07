Miia Ott tuli U-18 EM-il pronksmedalile

Neljapäeval eeljooksus 11,44-ga U-18 vanuseklassi Euroopa hooaja tippmargi püstitanud Ott läbis finaalis distantsi ajaga 11,62.

Kuldmedali teenis isiklikku rekordit parandanud bulgaarlanna Radina Velichkova 11,46-ga, hõbemedalile tuli prantslanna Shade Laporal (11,54).

Video finaalist:

Bulgaria's new sprinting star!



Only 16, Radina Velichkova is crowned European U18 100m champion in #BanskaBystrica2024! ⚡️ pic.twitter.com/NX4HXJX6mQ