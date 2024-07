Laskesportlastel on olümpial spartalikud elamistingimused

Sel nädalavahetusel kodusel Euroopa karikavõistluste etapil teise koha saavutanud Peeter Olesk ja ja haavlilaskja Peeter Jürisson esindavad Eesti laskesporti Pariisi olümpial.

Laskjate võistluskeskus asub linnast väljas ja tavatult kaugel. "Kõige suurem erinevus Pariisi olümpial on see, et laskmisvõistlused toimuvad põhikeskusest 250 kilomeetrit eemal ja see tekitab teatuid probleeme. See on natukene harjumatu," tõdes laskmisdelegatsiooni juht Pariisi olümpial Meelis Loit.

Kõik vajalik on laskjatel oma olümpiakülas olemas, aga kõik on spartalik, nagu olümpiatel tavaks. "Võistleme ühes maailma parimas lasketiirus. Laskmiseks on see väga hea tiir, aga olmetingimused, mis seal ümber on, ei ole maailma kõige paremad. Üsna spartalikud," sõnas Loit.

Kuigi olukord maailmas on keeruline ning relvade transport ja hoidmine alati täpsete nõudmistega, ei tohiks Pariisis mida tavapärasest oluliselt erineda. "Seal on lihtsalt tavapärasest rohkem paberitäitmist. Relvad on eraldi relvahoidlas, kuid see on tavapärane. Maailmameistrivõistlustel on samamoodi. Väga suurt erinevust ma hetkel ei näe," lisas Loit.