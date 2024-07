Messi eksis penaltiseerias, aga Argentina pääses poolfinaali

Valitsev maailmameister asus kohtumist 35. minutil juhtima, kui Alexis Mac Allisteri antud nurgalöögi lõi peaga väravasse Lisandro Martinez.

Enner Valencial oli 62. minutil võimalus viigistada, aga ta lõi penalti posti. Ecuadori viigivärav saabus alles teisel üleminutil, kui Kevin Rodriguez saatis John Yeboah' tsenderduse järel palli peaga väravasse.

Copa Americal lisaaega ei mängita ja seejärel asuti kohe penaltiseeria juurde. Argentina tähtmängija saatis kohe esimese palli vastu latti, aga Argentina õnneks tõrjus Emiliano Martinez ka Ecuadori kahe esimese lööja Angel Mena ja Alan Minda sooritused ning Argentina võitis seeria 4:2.

Argentina poolelt olid täpsed Julian Alvarez, Mac Allister, Gonzalo Montiel ja Nicolas Otamendi, Ecuadori eest tabasid Yeboah ja Jordy Caicedo.

Argentina läheb poolfinaalis vastamisi Venezuela või Kanadaga. Teises tabelipooles mängivad veerandfinaale Uruguay - Brasiilia ja Colombia - Panama.

Pärast kohtumist otsustas Ecuadori jalgpalliliit loobuda peatreener Felix Sanchezi teenetest. Pärast mängu antud intervjuudes ei vihjanud hispaanlane, et sooviks kohast ise loobuda.

"Meil õnnestus alagrupist edasi pääseda. Ma õnnitlesin mängijaid, kuigi me ei pääsenud edasi," sõnas ta ajakirjnaikele. "Ma arvan, et nad väärivad tunnustust. See on minu arvamus. Ma arvan, et järgmisele turniirile jõuame juba kogenuma meeskonnaga."

"Nad on väga noored mängijad. Võib-olla olid tulemused ebaõiglased, aga ma tean, et peame nendesse noortesse mängijatesse uskuma."

Sanchez avaldas valmisolekut sügisel MM-valikmängus meeskonda edasi juhendada, aga mõni aeg hiljem teatas Ecuadori jalgpalliliit (FEF), et katkestab mullu märtsis sõlmitud nelja aasta pikkuse lepingu.

"Me täname Felixit ja tema treeneritetiimi nende töö ja professionaalsuse eest, soovime talle edaspidistes ettevõtmistes edu," kirjutas FEF.

Enne Ecuadori koondise tüüri juurde asumist oli Sanchez ametis ka Katari rahvusmeeskonna eesotsas ja viis nad 2019. aastal esimest korda Aasia meistriks.