Arand teenis ootamatul moel MM-tiitli

Sari koosneb tavalisest neljast kuuetunnisest sõidust ehk kokku sõidetakse 24 tundi. Pool hooajast läbiti mais Belgias Monsis toimunud võistlusel, kus tehti kaks starti.

Teist korda pidid veemotosportlased kogunema enne jaanipäeva Poolas Augustowis, kuid võistlused jäeti liiga väike osalejatearvu tõttu ära. Nimelt oli miinimum kaheksa, aga tähtajaks pani end kirja vaid seitse ekipaaži.

"Jah, sain kõne, et võistlust ei toimu. Info tuli juba paar päeva tagasi, kuid ootasime rahvusvahelise alaliidu kinnitust," kommenteeris Arand.

"Tänaseks on selge, et maailmameistritiitel antakse välja kahe esimese sõidu põhjal ning antud tulemuste põhjal on Läti meeskond Riga Powerboat, kelle teine sõitja olen mina, kroonitud meistriks."

Belgias tuli avasõidust alles kümnes koht, aga teine sõit võideti. Kokkuvõttes teeniti võistkonnakaaslase Nils Slakterisega 26 punkti, millest esikohaks piisas.

"Belgia etapp oli paras peavalu. Meil ju esimeses sõidus läks esikoha võitluse ajal trimm katki ning viimase pooltunniga tõi Nils paadi alles kümnendal kohal üle joone. Õnneks teine sõit oli probleemivaba ja tõime seal kindla võidu, mis tagas meile ka üldtabeli esikoha," rääkis Arand.

"Seekord oli spordijumal meie poolel," lausus ta. "Kestvussõidud on nii pikad, et ega kui ka rajal kiireimad oleme, siis nina siiski sedavõrd püsti ei aja, et julgeks 100% enesekindlusega öelda, et see karikas oleks ka sõites tulnud. Aga tiitel on tiitel ja ajalukku on see nüüd nii kirjutatud. Mina tänan Riga Powerboat meeskonda ja oma tiimikaaslast Nils Slakterist, kes mind paati võtsid."

Juba sel nädalalõpul näitab ERR-i spordiportaal otseülekandeid Arandi sõitudest Sardiinias toimuval F1 Powerboat sarja etapilt.