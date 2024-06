Erm: tegin elu parima stardi, kahjuks see jooks tühistati

Hommikupoolikul kavas olnud aladest valmistas Ermile enim rõõmu 100 meetri jooks, kus ta püstitas 10,60-ga uue isikliku rekordi.

"100 meetri jooksus tegin oma elu parima stardi, aga kahjuks see jooks tühistati," ütles Erm muigega. "Teine start oli samuti väga hea. Mõtlesin enda jooksu peale. Kõrge kehaasend, aga samas piisavalt lõdv, et liiguksin ilusti edasi. Lõpuks tegingi oma rekordi üle. Seda oskasin oodata."

Kaugushüppes läks parimal katsel kirja 7.91. "Esimesel katsel sain hea tulemuse kirja, aga mul ei vedanud taganttuulega. Panin oma sammu natukene selle peale, sest proovikatsetel oli taganttuul olemas. Arvan, et kui õigel katsel oleks õige hetk olnud, siis oleks ka kaheksa meetrit jalas olnud. Natukene kahju, et ei tulnud paremat hüpet, aga 7.91-ga võib väga rahul olla."

Kuulitõukes andis Erm pisut punkte ära, kui sai kirja 14.99. Kokkuvõttes on ta võistluse senise käekäiguga siiski rahul. "Ma arvan, et seis on hea ja siit on hea edasi minna."

Kümnevõistlus jätkub esmaspäeva õhtul kõrgushüppega. Õhtune programm algab kell 20.30 ning otsepilti vahendavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal.