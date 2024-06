Mägi: on sümboolne kümme aastat hiljem endiselt konkurentsis olla

400 meetri tõkkejooksja Rasmus Mägi teeb oma esimese stardi Roomas toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel esmaspäeva pärastlõunal. Kümme aastat tagasi EM-hõbeda teeninud Mägi ütles ERR-ile, et tänavuste tiitlivõistluste tase on tema jaoks kodune.

400 meetri tõkkejooksjad asuvad poolfinaalideks pakkudele esmaspäeva pärastlõunal - esimene kolmest poolfinaalist peetakse kell 13.40, teine kell 13.50 ning viimane kell 14.00.

Sel hooajal kolm starti teinud Mägi ütles ERR-ile, et enesetunne on viimastel nädalatel liikunud soovitud suunas. "Treeninguid ja võistlusgraafikut planeerides planeerima ka enesetunnet. Ma ütleks, et asjad on liikunud nii nagu tahtsime. Natuke võis eeldada, et Ameerika reis esimeseks stardiks jätab väikese jälje, aga tänaseks peaks ka see jälg kenasti kustutatud olema," sõnas ta.

"Hea, et on mingid stardid tehtud. Kitsaskohad on teada, olen saanud mees-mehe vastu tugevaid jookse ja see ongi põhiline. Selle tundega on hea starti minna," lisas Mägi.

Ta ütles, et Rooma olümpiastaadioni rada tõotab kiireid aegu tuua. "Tuleb lihtsalt kiiresti alustada, pea muudest muremõtetest tühjaks saada. Sellisel juhul on võimalik ennast hästi realiseerida," ütles ta.

Kümme aastat tagasi pälvis Rasmus Mägi 22-aastaselt Zürichis toimunud EM-il hõbemedali, kui lõpetas ajaga 49,06. Kas sellest tulemusest saab midagi veel täna kaasa võtta või on see lihtsalt hea mälestus?

"Eks neid märgilisi tähiseid on võimalik leida mitmeid, võib-olla selliste märkide ja tähenduste otsija olen ise ka, aga eks proovin seda ka piisavalt piirata, et see ei saaks limiteerivaks teguriks," vastas Mägi. "Loomulikult on sümboolne olla kümme aastat hiljem endiselt konkurentsis ja omada häid võimalusi, aga selle kümne aasta jooksul on ju ka päris palju juhtunud ja aeg on edasi läinud."

"Teadlikkus, vorm, ettevalmistus on muutunud. Liiga palju ei saa kümne aasta tagusesse aega minna, pigem noppida sealt välja olulisemad aspektid, mida ka nendel võistlustel enda kasuks ära rakendada saab," vastas ta.

Kui kümme aastat tagasi piisas 49,06-st hõbemedaliks, siis Mägi on ainuüksi sel hooajal oma kolmes stardis parema aja jooksnud. Mai lõpus püstitas ta Oslos hooaja tippmargiks 48,56, aga kuidas ta Roomas konkurente hindab?

"Usun, et aasta lõpuks on eurooplasi, kes on jooksnud alla 48 sekundi, rohkem kui kunagi varem. Ja ka maailmas neid sportlasi rohkem kui kunagi varem. Tase kindlasti on tõusnud, aga teisalt arvan, et tase on ka mõnes mõttes minu jaoks kodusem," ütles ta.

"Arvan, et kogu jooksu koosseis ei ole nii äärmuslik, kui ta on mõnikord Teemantliiga etapil, MM-finaalis või olümpiafinaalis. Siin on võrdseid mehi rohkem, jooks tänu sellele on kompaktsem ja võitluslikkus on hästi oluline. Kuidas selles konkurentsis konkreetsete sportlaste vastu joosta ja enda võimet maksma panna," lõpetas Mägi.