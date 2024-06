Marleen Mülla: kui hüppan hästi, siis on finaalikoht kindlasti võimalik

22-aastase Eesti rekordiomaniku jaoks on tegemist täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdiga. "Eks natukene olen ikka närvis. Eesti koondise esindamine on alati au. Elevus on suur ja ootan juba võistluspäeva," sõnas Mülla ERR-ile.

USA-s Lõuna-Dakota ülikoolis tudeeriv Mülla jättis ookeani taga välihooaja vigastuse tõttu vahele ning tegi esimesed stardid maikuus kodumaa pinnal.

"Tunnen end hästi. Hüpped on tegelikult hästi välja tulnud. Olen hiljuti Eestis paar võistlust teinud. Viimasel võistlusel tekkis väike probleem, et teivas kaldus paremale, aga see oli üks võistlus. Arvan, et hüpped on head ja hüppekindlus on kindlasti parem kui USA-s. Siin tulevad hüpped kindlasti paremini välja."

EM-il võtab Mülla esimeseks eesmärgiks finaali jõudmise. "Põhieesmärgiks on ikkagi hästi hüpata. Kui seda teen, siis on finaalikoht kindlasti võimalik ja käega katsutav. Ma ei saa endale mingisuguseid ootusi või närvipinget peale panna. Lähen lihtsalt hüppama ja loodetavasti hästi," lisas Mülla.

Naiste teivashüppe kvalifikatsioon algab laupäeval kell 11.40. Otsepilti vahendavad ETV ja ERR-i spordiportaal.