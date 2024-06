Jalgpallikoondise aasta esimest kodumängu teenindab Leedu kohtunikebrigaad

Mängu peakohtunik on Robertas Valikonis, kes on Eesti koondise jaoks tuttav varasematest Balti turniiri mängudest: nii 2021. kui ka 2022. aastal oli leedulane ametis Eesti ja Läti vahelistel kohtumistel. Valikonist abistavad äärtel Vytenis Kazlauskas ja Benas Kikutis, neljanda kohtuniku ülesandeid täidab Eesti kohtunik Kristjan-Eric Lääne.

Samal päeval kell 16 kohtuvad Balti turniiri poolfinaalis ka Läti ja Leedu, kelle vastasseisul on ametis Eesti kohtunikebrigaad. Lätis Liepajas toimuva mängu peakohtunik on Juri Frischer, teda abistavad äärtel Veiko Mõtsnik ja Sander Saga ning neljas kohtunik on lätlane Edgars Malcevs.

Eesti-Fääri saarte mängu avavile kõlab kell 19, A. Le Coq Arena väravad avatakse kell 17. Meeste koondise aasta esimesele kodumängule saab pääsmeid soetada Piletilevist ja Eesti Jalgpalli Liidu kodulehelt. Kohtumise otsepilti saab jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Balti turniiri lõplik paremusjärjestus selgub 11. juunil, kui finaalis lähevad vastamisi poolfinaalide võitjad ning kolmanda koha omaniku selgitavad poolfinaalide kaotajad.

Eesti koondise teise kohtumise mängupaik selgub poolfinaalide tulemusel: kohtumine Lätiga toimuks A. Le Coq Arenal, Leeduga minnakse aga vastamisi võõrsil.