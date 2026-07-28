Eesti kohtunikebrigaad sõidab euromänguks Fääri saartele

Jalgpalli Konverentsiliiga teise eelringi kohtumises Havnar Boltfelagi (Fääri saared) ja Motherwell FC (Šotimaa) vahel mõistab õigust Eesti kohtunikebrigaad.

Neljapäeval, 30. juulil toimuva Konverentsiliiga teise eelringi korduskohtumise peakohtunik on Joonas Jaanovits, keda abistavad äärtel Aron Härsing ja Veiko Mõtsnik. Neljas kohtunik on Tanel Üprus.

Möödunud nädalal Šotimaal toimunud avakohtumine lõppes Motherwelli 2:0 võiduga.

Paari võitja läheb Konverentsiliiga kolmandas eelringis vastamisi Helsingi HJK (Soome) ja Coleraine (Põhja-Iirimaa) vahelise paari võitjaga ehk tõenäoliselt neist esimesega – HJK võitis avakohtumise 5:0.