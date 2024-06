NBA talendilaagris käinud Vaaks: suudan mängida küll

Viimsi korvpalliklubi talendikas tagamees Stefan Vaaks käis äsja Itaalias Trevisos toimunud NBA talendilaagris ning ütles ERR-ile, et sai laagris kinnitust, et sai Euroopa tippmängijate vastu kenasti hakkama.

Mai alguses 19. sünnipäeva tähistanud Vaaks selgitas, et tegemist oli Adidase korraldatud talendilaagriga, aga esialgu tundus, et temale kutset ikkagi ei tule. "Mul tegelikult vedas, sest algselt oli juba rong läinud. Ma ei saanud kutset, aga siis hüppas üks mängija ära ja oligi valik kas minu või Roberts Plumsi vahel VEF-ist. Õnneks valisid minu, see kõne tuligi kaks päeva enne laagri algust. Kohe järgmine päev oli minek," ütles Vaaks.

Ta ütles, et korraldus oli väga professionaalne ning laagri alguses jagati Euroopa parimad noormängijad kuute meeskonda, misjärel korraldati kolmepäevaline turniir.

"Endal läks suhteliselt okeilt, seal jaotati kõigile enam-vähem 10–20 minutit mänguaega. Saingi umbes 14–15, esimene mäng võib-olla kõige edukam ei olnud, väike vibra oli sees, aga teine mäng oli juba täitsa okei. Kui mälu ei peta, siis teises mängus oli 12 punkti ja viis lauda, 14 minutiga," ütles Vaaks.

"Järgmine päev oli vähe lihtsam, hommikul oli trenn. Kuna mängisime alagrupi mängud kohe ära esimesel päeval, siis oligi hommikul trenn ja õhtul kerge jõusaal, et toonuses hoida," jätkas tagamees. "Siis kolmandal, viimasel päeval oli hommikul trenn ja viskevõistlus, õhtul oli finaal. Alagrupi võitjad läksid omavahel mängima, alagrupi teised omavahel ja nii edasi."

"Kahjuks finaalis saime ühega kotti, viimase sekundi viskega. Isiklikus plaanis tuligi kõige paremini see kolmas mäng välja. Mängisime kõige tugevama satsi vastu, Eurocamp 1 oli võistkonna nimi, seal oli Nikola Djurisic, kes läheb suure tõenäosusega NBA-sse; Michael Caicedo, kes mängib Barcelonas," lisas Vaaks, kes sai otsustavas mängus kümme minutit mängida, aga viskas selle ajaga kaheksa punkti.

Mullu Viimsi eest suurepärase hooaja teinud Vaaks ütles, et tundis end Euroopa tippmängijate seas mugavalt. "See laager andis mulle kinnitust, et miks mitte mängida nelja-viie aasta pärast stabiilselt suuri minuteid ACB-s. Kui kõvasti tööd teen ja füüsise, kaitsemängu korda saan. Arvan, et see laager näitas ära, et suudan mängida küll," ütles ta.

Suurem osa laagrisse kutsutud treeneritest on NBA kogemusega, muuseas oli kohal endine mängija Jason Terry, endine Memphise ja Sacramento peatreener Dave Joerger ning Rico Hines, kes töötab Philadelphia 76ersiga, kuid on üks maailma tuntumaid eratreenereid. Noormängijad said juttu puhuda ka praeguste NBA mängijate James Hardeni, Nikola Jovici, Ivica Zubaci ja Vasilije Miciciga.

Suletud uste taga peetud laagri tribüünid olid täis NBA ja Euroliiga talendiskaute. "Agent oli mul ka kohal. Tegin natuke nime omale. Kõik skaudid, Euroliiga ja NBA, olen neil nüüd [märkmetes] olemas, saavad mind jälgida," sõnas eestlane.