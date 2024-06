Viiberil jäi Rumeeniast suhu mõru maik: mulle lubati maad ja ilmad kokku

27-aastane Viiber tunneb, et ta pole veel oma täit potentsiaali koondises realiseerinud. "Olgem ausad, on olnud mugavamaid hetki. Need mõned hooajad, mis ma olen välismaal mänginud, mul ei ole treeneritega vedanud, ei ole enda meeskonnakaaslastega veidi vedanud ja sealt on natukene ebakindlust tekkinud," selgitas Viiber.

"Kui koondisse tagasi tulen, siis on alati selline uuesti enesekindluse ja rütmi leidmine. Esimesed mängud olid meil tervikuna rabedad ja sinna taha ka mul läks. See on see, mis sa hooajast kaasa võtad, et ei saa lihtsalt ennast sõrmenipsust ümber lülitada. Loodan, et läheb paremaks ja proovin oma kohta hoida."

Kahe meetri ja nelja sentimeetri pikkune sidemängija on järjest mänginud Portugalis, Tšehhis, Itaalias, Prantsusmaal ja Rumeenias – kokku seitsmes välisklubis. Sel kevadel sai Viiber Bukaresti Steauaga, kus oli omajagu erinevaid raskusi, Rumeenia karikavõistlustel hõbeda ja sealsetel meistrivõistlustel kuuenda koha.

"Kui ma selle klubiga läbirääkimisi pidasin, siis mulle lubati maad ja ilmad kokku. Tasub natukene rohkem maad uurida, et mis see reaalsus on. Võib-olla ma läksin natukene liiga selle jutuga kaasa, sest kui ma kohale jõudsin, siis oli reaalsus teine. Tasub alati uurida ja mitte rutata nende otsustega," tõdes Viiber.

Eesti koondise põhisidemängijal on uus pakkumine juba laual. "Ma olen oma otsuse teinud, aga praegu ei avalikusta. Ma lähen sinna klubisse treeneri pärast. Ma tean, et ta on hea Itaalia treener. Langetasin selle otsuse, et enesekindlus leida ja tulevikus olla paremas seisus," ütles Viiber.

Eesti koondise meestega on Viiber pühapäeval ETV2 ekraanil kell 16.50, kui Kuldliiga viimases alagrupimängus minnakse vastamisi Luksemburgiga.