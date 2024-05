Tiitlikaitsja City kerkis esimeseks, Burnley langeb kõrgliigast välja

City läks võõrsil vastamisi Fulhamiga ning asus 13. minutil kohtumist juhtima, kui Kevin De Bruyne andis kaitsja Josko Gvardiolile kena seinasöödu, mille Gvardiol kindlalt võõrustaja väravasse saatis.

Avapoolajal enam väravaid ei sündinud, kuid City õhkas teisel poolajal vastase puuriluku, kui lõi kohtumise viimase pooltunniga kolm väravat. Phil Foden saatis 59. minutil madala palli vastase väravasse, Gvardiol lõi 71. minutil oma teise ning võidule pani hüüumärgi Julian Alvarez, kes realiseeris kuuendal üleminutil penalti, andes sellega Cityle kindla 4:0 võõrsilvõidu.

City oli mängupäeva eel mänginud ühe mängu vähem kui tabelitipp Arsenal, kes on 36 mänguvooruga kogunud 83 punkti. Laupäevane võit tõstis City 85 silma peale ning hooaja lõpuni on jäänud pidada veel kaks kohtumist. Kolmandal kohal asetsev Liverpool on 36 vooruga kogunud 78 punkti ning enam esikoha heitlusesse sekkuda ei saa.

Sellest hooajast taas Premier League'i kerkinud Burnley jaoks oli laupäev kurb, sest meeskond langeb pärast üht aastat kõrgliigas taaskord esiliigasse. Burnley vajas hädasti võitu, kuid pidi võõrsil tunnistama Tottenhami 2:1 paremust ning on 37 mänguvooruga kogunud vaid 24 silma, asetsedes liigatabeli eelviimasel real.

Sheffield United on 16 punktiga viimane, kuid Burnley ei jõua enam 29 punktiga 17. kohal asetsevale Nottingham Forestile järele. Nottingham oleks saanud laupäeval kindlustada Premier League'is püsimise, kuid nad said võõrsil Chelsea'lt 2:3 kaotuse.

Samas on veel üks koht lahtine, sest 18. kohal ehk esimesel väljalangemiskohal asetsev Luton Town on kogunud 26 silma, jäädes Nottinghamist kolme punkti kaugusele.

Viimases mänguvoorus kohtub Luton Fulhamiga ning Nottingham Burnleyga. Isegi Lutoni võidu ja Nottinghami kaotuse puhul jääb aga Nottingham päris kindlalt kõrgliigasse, sest nende edu väravate vahega Lutoni ees on lausa 12, mis tähendab, et Nottinghamil peaks olema katastroofiline viimane mänguvoor.

Premier League'i viimane mänguvoor peetakse 19. mail.

Teised tulemused:

Bournemouth - Brentford 1:2

Everton - Sheffield United 1:0

Newcastle - Brighton 1:1

West Ham - Luton 3:1

Wolverhampton - Crystal Palace 1:3