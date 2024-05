Klavan: Klopp muutis mind nii jalgpalluri kui ka inimesena

Pärast üheksat hooaega Liverpooli peatreenerikohalt lahkunud Jürgen Klopp on Eesti keskkaitsja Ragnar Klavani sõnul eriline inimene, kes jättis talle tugeva jälje.

Kaks aastat (2016-2018) Klopi käe all Liverpoolis mänginud Klavan meenutas DaveOCKOP-ile antud intervjuus, et tema esimesed põgusad kokkupuuted kuulsa sakslasest treeneriga leidsid aset siis, kui ta ise kuulus Bundesligas Augsburgi ridadesse ja Klopp tüüris Dortmundi Borussiat, vahendab Soccernet.ee.

Klopi viimaseks mänguks Liverpooli peatreenerina jäi pühapäevane 2:0 võit kodusel Anfieldi staadionil Wolverhampton Wanderersi üle. "Vaadates Jürgeni viimast mängu ... muidugi lähevad silmad natuke märjaks ja punaseks. Kõik need emotsioonid minu kahest Liverpooli aastast tulid tagasi. Olen väga tänulik Jürgenile ja Liverpoolile, et nad andsid mulle võimaluse olla osa sellest meeskonnast," rääkis Klavan.

"Paljud inimesed küsivad minult ühe- või kahelauselist kokkuvõtet temast. Ma arvan, et seda on keeruline teha, kuna ta on tõesti teistsugune ja eriline inimene. Ta ei muutnud mind mitte ainult jalgpallurina, vaid ka inimesena," lisas Klavan.

