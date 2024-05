Arne Slot kinnitas, et temast saab järgmine Liverpooli peatreener

Alates 2015. aasta sügisest Liverpooli peatreeneriks olnud Jürgen Klopp teatas jaanuarikuus, et lahkub käimasoleva hooaja järel ametist. Reedel andis sakslane oma viimase pressikonverentsi klubi peatreenerina, pühapäeval võõrustab klubi tema viimases matšis Wolverhamptonit.

Aprilli viimastel päevadel hakkasid Inglismaa ja Hollandi väljaanded järgemööda teatama, et uut juhendajat otsima hakanud Liverpool jõudis kokkuleppele 45-aastase Arne Slotiga.

Reedel kinnitas seni Feyenoordi juhendanud hollandlane, et temast saabki järgmisel hooajal uus Liverpooli peatreener. "Siiani ei ole ma veel mõelnud, et see on minu viimane mäng, nädala alguses keskendud treeningutele, aga tunne muutub nüüd tugevamaks," sõnas Slot reedesel Hollandi kõrgliiga viimase vooru eelsel pressikonverentsil.

"Seepärast jäin ka pressikonverentsile natuke hiljaks - tahtsin isiklikult mõnede inimestega hüvasti jätta. On väga hea tunda, et inimeste arvates on minu lahkumine kurb," lisas Slot. Kolm aastat Feyenoordi juhendanud Sloti viimane mäng Rotterdamis toimub pühapäeval Excelsiori vastu.